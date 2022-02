Legendárny Jozef Adamec by v sobotu oslávil 80 rokov

Vrbové/Bratislava 26. februára (TASR) - Desiatku na drese nosia v klube či v reprezentácii väčšinou výnimoční futbalisti a lídri tímu. S týmto číslom prežil celú svoju úspešnú kariéru aj legendárny slovenský futbalista a neskôr tréner Jozef Adamec, ktorý by v sobotu 26. februára oslávil 80 rokov.



Bývalý búrlivák prezývaný "Hatrlo", známy aj svojou fintou "prehadzovačkou", obsadil v ankete o najlepšieho slovenského futbalistu storočia druhé miesto za Jánom Popluhárom. Patril k postrachom nielen domácich obrancov a brankárov, ale aj zahraničných hviezd. Počas športovej kariéry ho ľudia obdivovali pre jeho góly a futbalové finesy, ale vďaka búrlivej povahe si získal aj neprajníkov.



Jozef Adamec sa narodil 26. februára 1942 vo Vrbovom. Rodičia chceli mať z chlapca zámočníka, ale jeho už od malička najviac zaujímal futbal, ktorý s rovesníkmi začal hrávať na miestnom kamenistom ihrisku. Vrbovskí chlapci organizovali aj zápasy s rovesníkmi z okolitých dedín a už v nich Adamec vynikal. Jeho futbalovú kariéru vážne ohrozilo zranenie práve po jednom z týchto chlapčenských zápasov. Opuchlo mu koleno a v piešťanskej nemocnici strávil šesť týždňov. Lekári ho dokonca na päť rokov oslobodili od telesnej výchovy a futbal mal zakázaný.



Adamec sa však futbalu nevzdal. Vynikať začal ako dorastenec Vrbového. Prvá vážnejšia ponuka prišla z Považskej Bystrice, kam ho však mama nepustila. No keď prišla ponuka z Trnavy, celá dedina ju prehovárala, aby súhlasila s odchodom syna do Spartaka. V drese Spartaka Trnava a vlastne v najvyššej československej súťaži debutoval ako 17-ročný pod vedením trénera Antona Malatinského v marci 1959. Svoje prvé pôsobenie v drese "bílích andelov" sa skočilo v roku 1961 povolávacím rozkazom, vďaka ktorému sa však Adamec ocitol v tej dobe v jednom z najlepších mužstiev v Dukle Praha. Zrazu sedel v jednej kabíne s najväčšími hviezdami prvej československej ligy - Masopustom, Pluskalom, Novákom, Kučerom, Jelínkom, Borovičkom, Koubom, Vacenovským a ďalšími. S Duklou získal v rokoch 1962 a 1963 dva federálne ligové majstrovské tituly.



Po skončení vojenskej služby sa vrátil znovu do Trnavy, ale túžil po Slovane Bratislava. Síce doň prestúpil, ale boli to ako sám hovorieval, stratené roky. V tíme belasých pôsobil 639 dní, ale z toho 267 nehral pre tresty a zranenia. Za jednu z výnimočných chvíľ v pôsobení v Slovane možno označiť zápas proti Třincu, v ktorom Adamec zaznamenal šesť gólov. Obávaný útočník sa vrátil naspäť do Trnavy, s ktorou získal päť (1968, 1969, 1971, 1972, 1973) československých ligových majstrovských titulov a postúpil tiež do semifinále Európskeho pohára majstrov. Spolu s Karolom Dobiašom a Ladislavom Kunom bol hlavná hviezda Spartaka. Nastúpil tiež štyrikrát vo štvrťfinále najprestížnejšej súťaže – dvakrát v trnavskom drese a dvakrát ako hráč Dukly Praha.



Celkovo vo vtedajšej najvyššej futbalovej súťaži nastrieľal 170 gólov, z toho 138 za Spartak, 17 za Duklu Praha a 15 za Slovan. Prvenstvo v súťaži ligových kanonierov o Pohár denníka Práca si vystrieľal štyrikrát (1967, 1968, 1970 a 1971). Zisk Československého pohára si so spoluhráčmi vychutnal v štyroch prípadoch, v roku 1961 v drese pražskej Dukly a v rokoch 1967, 1971, 1975 vo farbách milovaného Spartaka. Záver hráčskej kariéry strávil ako hrajúci tréner v rakúskom tíme Slovan Viedeň, v ktorom pôsobil v rokoch 1977 – 1980.



Jeho futbalové umenie neostalo nepovšimnuté ani československou reprezentáciou. Už v dvadsiatich hral na MS v Čile, odkiaľ sa vrátil ako vicemajster sveta. Československo reprezentoval aj na svetovom šampionáte v roku 1970 v Mexiku. Z reprezentačného pôsobenia sú pamätné jeho hetriky. Tri góly v jednom zápase strelil slávnej Brazílii v roku 1968 na bratislavskom Tehelnom poli. Druhý hetrik zaznamenal proti Írsku. Výborný výkon podal aj v barážovom zápase o postup na MS v roku 1970. V súboji s Maďarskom skóroval z priameho kopu.



Po ukončení aktívnej činnosti prešiel na trénerskú kariéru. Začínal v Spartaku Trnava a viedol aj Slovan Viedeň, Šaľu, Banskú Bystricu, Vorwärts Steyr, Inter Bratislava, Bohemians Praha, Zlín, Dunajskú Stredu, Trnavu, Prešov a bratislavské kluby Slovan a Artmediu. V rokoch 1999 - 2001 bol kormidelníkom slovenskej futbalovej reprezentácie.



Jozef Adamec, od roku 2016 laureát Siene slávy slovenského futbalu, zomrel 24. decembra 2018 vo veku 76 rokov.