Lehmann prekonal COVID-19, na štadióny by pustil zopár divákov

Berlín 28. apríla (TASR) - Bývalý nemecký futbalový brankár Jens Lehmann prekonal v marci ochorenie COVID-19. Priznal to v rozhovore pre periodikum Bild. Vlastná skúsenosť ho utvrdila v myšlienke, že v prípade pokračovania líg by mali čiastočne sprístupniť štadióny aj pre fanúšikov, samozrejme, za sprísnených bezpečnostných opatrení.



Päťdesiatročný niekdajší reprezentačný brankár mal šťastie, infekcia mala u neho iba mierny priebeh a po dvoch týždňoch sa vyliečil. "Kašľal som a deň a pol som mal miernu teplotu. Cítil som sa ako pri slabšej chrípke. Po dvoch týždňoch v karanténe ma vyhlásili za zdravého," uviedol Lehmann.



Sezónu v Nemecku prerušili v polovici marca. V uplynulých dňoch sa začalo diskutovať o reštarte napriek tomu, že počet prípadov začal opäť pozvoľne stúpať. Kompetentní však upozorňujú, že ak sa súťaže rozbehnú, je takmer isté, že budú bez divákov. Tento scenár sa Lehmannovi nepozdáva a je presvedčený, že zopár šťastlivcov by predsa mohlo sledovať zápasy z tribún: "Zatiaľ som nepočul protiargument. Ak sa obsadí iba každé štvrté sedadlo, rozstup bude dostatočný. Kto nariadenie poruší, toho vykážu zo štadióna."



V Nemecku evidovali v utorok dopoludnia vyše 158-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a 6126 úmrtí.