Leicester City predĺžil zmluvu s trénerom Rodgersom o tri roky

Leicester 6. decembra (TASR) - Anglický futbalový klub Leicester City sa dohodol s trénerom Brendanom Rodgersom na predĺžení zmluvy o tri roky až do leta 2025. Do tímu prišiel vo februári 2019 a dosiaľ dokázal zvíťaziť v 17 z 26 zápasov Premier League.



"Líšky" sú v tomto ročníku na senzačnom 2. mieste v ligovej tabuľke s trojbodovým náskokom pred tretím Manchestrom City, za vedúcim Liverpoolom zaostávajú o osem bodov. "S prácou v Leicestri som súhlasil, pretože sa mi páči smerovanie klubu. Myslel som si, že mu môžem pomôcť svojimi skúsenosťami. Našiel som tu skvelých ľudí, personál aj hráčov a som vďačný za to, ako ma prijali. Je mi potešením každodenne s nimi pracovať," citovala Rodgersa agentúra DPA.