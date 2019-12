Lewandowski pôjde po sobotnom zápase na operáciu slabín

Mníchov 20. decembra (TASR) - Futbalový útočník Bayernu Mníchov Robert Lewandowski podstúpi operáciu slabín. Absolvovať by ju mal čo najskôr po skončení jesennej časti sezóny I. bundesligy.



Bavorov čaká v sobotu posledný zápas kalendárneho roka 2019, keď sa doma privíta Wolfsburg. "Roberta budú operovať ihneď po zápase, nechceme zbytočne strácať čas," povedal tréner Bayernu Hansi Flick. Poliak by sa mal liečiť 14 dní. V prvom zápase jarnej časti proti Herthe Berlín 19. januára by už mal byť k dispozícii. Informovala o tom agentúra SID.