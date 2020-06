Liberec triumfoval v derby a poskočil na tretie miesto

Česká liga - 27. kolo:



FK Jablonec - FC Slovan Liberec 0:1 (0:0)

Gól: 80. Malinský, J. Považanec hral do 84. min - M. Koscelník celé stretnutie, J. Hromada hral do 80. min



FK Mladá Boleslav - FC Fastav Zlín 1:1 (1:1)

Góly: 24. Budínský - 21. Tatajev (vl.), M. Hlinka hral do 57. min, R. Matejov (obaja Zlín) do 66. min

Praha 2. júna (TASR) - Futbalisti Slovana Liberec zvíťazili v utorkovom zápase 27. kola najvyššej českej súťaže na ihrisku FK Jablonec 1:0 a v tabuľke preskočili svojho súpera. Po treťom triumfe za sebou sa posunuli na tretie miesto, pričom na rivala majú náskok dvoch bodov, na druhú Plzeň strácajú jedenásť.O jediný gól 53. podještědského derby sa postaral v 80. minúte stredopoliar hostí Tomáš Malinský, keď prenikol do šestnástky a svoju strelu zakrútil presne k ľavej žrdi. Už v prvom polčase neuznali gól útočníkovi Liberca Janovi Kuchtovi, VAR preukázal, že si pred zakončením sklepol loptu rukou. V základnej zostave Slovana nastúpili aj dvaja slovenskí legionári, Martin Koscelník odohral celý zápas, jeho krajan Jakub Hromada striedal krátko pred gólom. V drese domácich odohral 84 minút Jakub Považanec.V ďalšom zápase medzi FK Mladá Boleslav a FC Fastav Zlín sa zrodila remíza 1:1. Oba tímy tak stále čakajú na prvú výhru po ligovom reštarte, Boleslav je v tabuľke ôsma, Zlín štrnásty.