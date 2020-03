Lietadlo so Salom išlo príliš rýchlo a rozpadlo sa vo vzduchu

Londýn 13. marca (TASR) - Ľahké lietadlo, ktoré prevážalo argentínskeho futbalistu Emiliana Salu z Francúzska do Veľkej Británie, išlo na svoju konštrukciu príliš rýchlo. Rozpadlo sa vo vzduchu a spadlo do mora, oznámili v piatok vyšetrovatelia havárie.



Pri nehode v januári 2019 zomrel dvadsaťosemročný futbalista i britský pilot lietadla David Ibbotson. Úrad na vyšetrovanie leteckých nehôd (AAIB) je presvedčený, že Ibbotson stratil kontrolu nad lietadlom, keď sa snažil spraviť manuálny obrat v búrlivom počasí. "Lietadlo sa následne počas letu rozpadlo, zatiaľ čo manévrovalo v letovej rýchlosti, ktorá výrazne presahovala odporúčanú rýchlosť. Pilota pravdepodobne ovplyvnila otrava oxidom uhoľnatým," uvádza sa vo vyhlásení.



Sala bol na ceste skompletizovať rekordný prestup do Cardiffu City z FC Nantes. Waleský klub zaňho mal zaplatiť 17 miliónov eur. Cardiff však po Salovom úmrtí odmieta zaplatiť za prestup a oba kluby sa o peniaze sporia. Informovala agentúra DPA.