Futbal Liga národov: Česi prišli o triumf v poslednej minúte

Bratislava 6. júna (TASR) - Futbalisti Česka boli v nedeľu blízko k cennému skalpu. Nad Španielskom v domácom dueli A-divízie Ligy národov dvakrát viedli, ale o víťazstvo prišli v poslednej minúte riadneho hracieho času. Na čele 2. skupiny je tak o skóre Portugalsko, ktorého hladký triumf 4:0 nad Švajčiarskom režíroval dvojgólový Cristiano Ronaldo.



Gavi sa stal v Prahe historicky najmladším strelcom v drese španielskej reprezentácie, keď v nadstavenom čase prvého polčasu vyrovnal na 1:1. Stredopoliar Barcelony skóroval vo veku 17 rokov a 304 dní a prekonal doterajší rekord svojho klubového spoluhráča Ansua Fatiho (vlani v septembri dal gól vo veku 17 rokov a 311 dní). Gavi odpovedal na zásah Jakuba Peška, no Česi išli v druhom polčase opäť do náskoku po skvelom lobe Jana Kuchtu. V 90. minúte však remízu 2:2 zariadil hlavou po rohovom kope stopér hostí Inigo Martinez.



"Je krásne môcť povedať, že sme sklamaní po strate bodov so Španielskom," povedal kapitán Čechov Tomáš Souček. "Ukázali sme srdce a nezlomný tímový výkon. Ak by nám niekto povedal, že po dvoch dueloch budeme mať štyri body, určite by sme to brali. Začali sme súťaž dobre a tešíme sa na ďalšie súboje." Česi v prvom dueli v skupine zdolali doma Švajčiarsko 2:1 a v tabuľke sú bodovo bok po boku s Portugalskom.



Ozdobou zápasu bol presný zásah Kuchtu, ktorý v samostatnom úniku rutinérsky preloboval Unaia Simona. "Takéto góly príliš často nedávam. Hneď som vedel, čo chcem urobiť. Škoda, že sme dostali dva lacné góly na konci polčasov. Stalo sa nám to aj so Švajčiarskom, teraz znova. Ale sme radi aj za bod, pretože všetci vieme, akú obrovskú kvalitu Španieli majú. Zápasy v elitnej skupine sú pre nás za odmenu a ukázali sme, že aj s takýmito tímami môžeme hrať vyrovnane," citoval Kuchtu portál idnes.cz.



"Neboli sme vo svojej koži. Nedarilo sa nám, ako sme si predstavovali. Našej hre chýbala plynulosť a mali sme problém s pevnou obranou a fyzicky silnými hráčmi domáceho tímu. Nechcem povedať, či je remíza spravodlivá, ale šancí sme mali viac asi my," hodnotil kormidelník vlaňajšieho finalistu LN Luis Enrique.



Portugalsko po remíze 1:1 na španielskej pôde deklasovalo doma Švajčiarsko 4:0. Ronaldo dal v prvom polčase dva góly v priebehu štyroch minút a mohol sa tešiť aj z hetriku, ale tretí zásah v 51. minúte mu zmaril ofsajdový verdikt po konzultácii so systémom VAR. Okrem toho si pripísal aj asistenciu pri úvodnom góle Williama Carvalha, jemu na oba prihral Diogo Jota.



"Bolo to veľmi dôležité víťazstvo na našej ceste za ďalším cieľom. Dodá nám to sebavedomie v tejto skupine, v ktorej chceme fanúšikom prinášať víťazstvá a presvedčivé výkony. Toto je len začiatok," uviedol po stretnutí Ronaldo, ktorý zveľadil svoj historický rekord v reprezentačnom drese na 117 gólov.