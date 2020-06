Ligu majstrov dohrajú podľa Sky Italia turnajovým formátom v Lisabone

Nyon 16. júna (TASR) - Zvyšok sezóny futbalovej Ligy majstrov sa údajne dohrá v Lisabone v turnajovom formáte. Informovala o tom talianska televízia Sky Italia. Počas dvanástich dní sa uskutočnia štvrťfinále, semifinále i finále, všetky na jeden zápas na dvoch štadiónoch v portugalskej metropole, vyvrcholenie LM by mal hostiť stánok Benficy Lisabon. Všetky súboje budú bez divákov. Definitíva padne v stredu na zasadnutí exekutívy Európskej futbalovej únie (UEFA).



Otázkou zatiaľ zostáva, kde a kedy sa dokončí osemfinálové kolo, z ktorého treba odohrať odvety štyroch duelov: Manchester City - Real Madrid (prvý zápas 2:1), Bayern Mníchov - FC Chelsea (3:0), Juventus Turín - Olympique Lyon (0:1) a FC Barcelona - SSC Neapol (1:1). Účasť medzi najlepšou osmičkou už majú istú Paríž St. Germain, Atalanta Bergamo, Atletico Madrid a RB Lipsko.



Pôvodne mal hostiť tohtoročné finále LM 30. mája Istanbul. Pre pandémiu koronavírusu však v marci prerušili sezónu a dosiaľ sa v Turecku situácia neupokojila natoľko, aby bolo možné finálový zápas usporiadať.



Podobným spôsobom sa pravdepodobne dohrá aj Európska liga. Tú by mohlo hostiť jedno z nemeckých miest, podľa Sky Sport zrejme Frankfurt nad Mohanom alebo Düsseldorf. Kým v LM zostáva dohrať štyri štvrťfinálové súboje, v EL je situácia komplikovanejšia a musia dohrať až desať duelov, z toho osem odviet. Stretnutia Interu Miláno s Getafe a AS Rím s FC Sevilla odložili ešte pred prvým duelom. Do úvahy prichádza aj možnosť, že sa uskutočnia iba na jeden zápas.