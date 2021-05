Lille udržalo náskok pred PSG a slávi majstrovský titul

Ligue 1 - záverečné 38. kolo:



AS St. Etienne - FCO Dijon 0:1 (0:1)



Gól: 39. Kamara



FC Metz - Olympique Marseille 1:1 (0:0)



Góly: 90.+7 Boulaya (z 11 m) - 90.+14 Milik (z 11 m)



FC Nantes - Montpellier HSC 1:2 (1:1)



Góly: 33. Kolo - 30. Laborde, 76. Delort



Olympique Lyon - OGC Nice 2:3 (2:1:)



Góly: 14. a 40. Ekambi - 27. Dolberg, 50. Kamara, 57. Saliba



Racing Lens - AS Monaco 0:0



Racing Štrasburg - FC Lorient 1:1 (1:0)



Gól: 18. Diallo - 55. Chalobah



SCO Angers - OSC Lille 1:2 (0:2)



Góly: 90.+1 Fulgini - 10. David, 45.+1 Yilmaz



Stade Brest - Paríž St. Germain 0:2 (0:1)



Góly: 37. Faivre (vlastný), 71. Mbappe



Stade Reims - Girondins Bordeaux 1:2 (1:1)



Góly: 15. Toure - 44. Adli, 58. Kwateng



Stade Rennes - Olympique Nimes 2:0 (1:0)



Góly: 25. Guirassy, 51. Bourigeaud

Paríž 24. mája (TASR) - Futbalisti OSC Lille získali štvrtý majstrovský titul v klubovej histórii. V záverečnom 38. kole Ligue 1 zvíťazili v nedeľu na pôde SCO Angers 2:1 a nedovolili obhajcovi Parížu St. Germain predbehnúť ich. PSG zvíťazil v Breste 2:0, no na OSC v konečnom zúčtovaní stratil jeden bod.Oba kluby majú v budúcej sezóne istú účasť v skupine Ligy majstrov. Do kvalifikácie LM postúpilo Monaco, ktoré remizovalo na pôde Lens 0:0. Využilo domácu prehru Lyonu s Nice 2:3. Ak Manchester United zvíťazí v stredu vo finále Európskej ligy nad Villarrealom, aj Monaco prenikne do skupiny LM.