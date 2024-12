Lipsko má údajne záujem angažovať obrancu Besteho z Benficy

Lipsko 27. decembra (TASR) - Nemecký futbalový klub RB Lipsko má údajne záujem angažovať obrancu Jana-Niklasa Besteho z Benficy Lisabon. Dvadsaťpäťročný Nemec by tak posilnil zraneniami oslabenú obrannú líniu bundesligového klubu.



Podľa agentúry DPA by mal Beste prísť do Lipska v januári formou hosťovania. V súčasnosti hrá na pozícii ľavého obrancu, no uplatní sa aj ako ľavý krídelník. Do portugalského klubu prestúpil v lete z nemeckého Heidenheimu, nebýva však pravidelne v základnej zostave. Na jeseň ho prvýkrát nominovali do reprezentácie, ale musel sa pre zranenie ospravedlniť.