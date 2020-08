Lipsko nedosiahlo dohodu s AS Rím, Schick sa vráti do Talianska

Lipsko 11. augusta (TASR) - Nemecký futbalový prvoligista RB Lipsko sa v budúcej sezóne musí zaobísť bez Patrika Schicka. Český útočník bol v tíme na hosťovaní z AS Rím, no kluby sa nedohodli na predĺžení a neboli splnené ani podmienky opcie. Podľa informácii denníka Bild Lipsko chcelo pokračovať v hosťovaní, no Rimania preferujú trvalý prestup.



Dvadsaťštyriročný Schick odohral v tejto sezóne za RB celkovo 26 zápasov a strelil 10 gólov. Lipsko po tomto ročníku opustil aj najlepší strelec tímu Timo Werner, ktorý zamieril do Chelsea, pripomenula agentúra DPA.