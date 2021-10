Futbal: Litva s prvými bodmi, premiérový triumf má aj Bosna

C-skupina:



Bratislava 9. októbra (TASR) - Futbalisti Bosny a Hercegoviny zvíťazili v sobotňajšom zápase D-skupiny kvalifikácie MS 2022 v Kazachstane 2:0. O ich triumfe rozhodol dvoma gólmi útočník Smail Prevljak. Bosna si pripísala prvý triumf v skupine a na konte má šesť bodov.Prvú výhru i body do tabuľky C-skupiny vybojovala Litva, ktorá pred svojimi fanúšikmi zdolala Bulharsko 3:1. Na úvodný zásah Justasa Lasickasa odpovedal v 64. minúte Kiril Despodov, no o triumfe domácich rozhodol v rozmedzí 82. a 84. minúty Fedor Černych. Litva zvíťazila po piatich prehrách, no s tromi bodmi je stále posledná, Bulharsko má o dva viac a je predposledné.