Liverpool a Bayern sú blízko k dohode o prestupe Thiaga

Liverpool 17. júla (TASR) – Čerstvý anglický futbalový majster FC Liverpool je krok od angažovania Thiaga Alcantaru z Bayernu Mníchov. Periodikum Bild v piatok informovalo, že kluby sú na pokraji dohody.



O záujme "The Reds" o služby 29-ročného stredopoliara informovali médiá už skôr. Thiago má s Bayernom kontrakt ešte na jednu sezónu, šéf Mníchovčanov Karl-Heinz Rummenigge pred dvoma týždňami potvrdil, že Španiel túži po novej výzve.



V podobnej situácii je aj obranca David Alaba, ktorý má zmluvu tiež iba na jeden rok. „Chcel by som udržať oboch, ale najmä v prípade Thiaga to nebude jednoduché," citovala agentúra DPA trénera Bayernu Hansiho Flicka.