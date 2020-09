Futbal: Liverpool je krok od angažovania Jotu z Wolverhamptonu

Liverpool 19. septembra (TASR) - Anglický futbalový majster FC Liverpool získal z Wolverhamptonu Wanderers Dioga Jotu. Podľa BBC "The Reds" zaplatili za 23-ročného portugalského útočníka 41 miliónov libier, ďalšie štyri milióny sú vo forme bonusov. Jota podpísal zmluvu na päť rokov.



"Je to skvelý moment, pre mňa i moju rodinu. Liverpool patrí k najslávnejším klubom v krajine, takže bolo nemožné odmietnuť. Myslím si, že som tímový hráč, som útočník, takže sa snažím strieľať góly, či pripravovať ich spoluhráčom, to môžu odo mňa čakať a to sa budem snažiť robiť čo najlepšie," uviedol Jota.



Do Wolverhamptonu prišiel v roku 2017 na hosťovanie z Atletica Madrid, po sezóne prestúpil natrvalo za 12,8 milióna libier. Pre Liverpool je druhou posilou v uplynulých dňoch, keď z Bayernu Mníchov už angažoval Thiaga Alcantaru.