Klopp: Liverpool nemá šancu získať Messiho

Liverpool 28. augusta (TASR) - Tréner futbalistov Liverpoolu Jürgen Klopp by rád privítal vo svojom tíme Lionela Messiho, no jeho príchod nepovažuje za reálny. Prípadný prestup Argentínčana z FC Barcelona do Premier League by však bol podľa neho veľkým prínosom pre ligu.



Tréner novopečeného anglického majstra v piatok oznámil, že finančné možnosti klubu sú na takej úrovni, že o príchode Messiho nemá zmysel ani polemizovať. Záujem by však o jeho služby rozhodne mal. "Kto by nechcel mať Messiho vo svojom tíme? Lenže je to bez šance. Čísla jednoznačne nehovoria v náš prospech," povedal v piatok Klopp podľa agentúry DPA.



Budúcnosť tridsaťtriročného Argentínčana je najviac spojovaná s Manchestrom City, kde by opäť mohol spojiť sily s bývalým trénerom FC Barcelona Pepom Guardiolom. Klopp však necíti obavy z posilnenia svojho hlavného konkurenta v uplynulej sezóne. Naopak, príchod Messiho do Anglicka by ho potešil. "Pre Premier League by to bolo skvelé. Rád by som ho tu videl, ale nie som si istý, či to tak bude. Nikdy nehral inú ligu, tu je futbal iný," pripomenul tréner Liverpoolu.