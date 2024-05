Liverpool podpísal profesionálnu zmluvu s americkým talentom Figueroom

Liverpool 7. mája (TASR) - Americký mládežnícky reprezentant Keyrol Figueroa podpísal svoj prvý profesionálny kontrakt s anglickým futbalovým klubom FC Liverpool. V akadémii "The Reds" je 17-ročný rodák z Hondurasu od svojich štrnástich rokov.



V rôznych juniorských výberoch sa prejavil ako hráč, ktorý pravidelne strieľa góly. Figueroa pomohol výberu USA do 17 rokov k postupu do vlaňajšieho finále majstrovstiev zóny CONCACAF siedmimi gólmi, zahral si aj na MS tejto vekovej kategórie. Syn bývalého honduraského reprezentanta Maynora Figuerou momentálne pôsobí v tíme Liverpoolu do 18 rokov.