Premier league: Liverpool potvrdil suverenitu v anglickej lige

Liverpool 3. januára (TASR) - Futbalisti FC Liverpool potvrdili suverenitu v Premier League. Po štvrtkovom víťazstve 2:0 nad nováčikom Sheffieldom United sa v nej môžu pochváliť skvelou bilanciou 37 duelov v sérii bez prehry. Neprehrali v nej už rok, na domácom Anfielde dokonca ligovú sériu bez prehry natiahli už na 51 zápasov. Na čele tabuľky majú aj naďalej 13-bodový náskok pred druhým Leicestrom City, resp. 14-bodový na obhajcu trofeje Manchester City a navyše zápas k dobru.



"The Reds" v PL naposledy prehrali 3. januára 2019 s Manchestrom City. Že hodlajú urobiť ďalší dôležitý krok na ceste za titulom, na ktorý klub čaká od roku 1990, potvrdili už v 4. minúte. Po centri od Andyho Robertsona otvoril skóre Mohamed Salah. V druhom polčase potom pridal poistku Sadio Mane.



Tréner Jürgen Klopp hráčom za dosiahnuté série zložil kompliment. "Vypovedá to o mnohých pozitívnych veciach. Ja na to ani nemám slová, je to niečo výnimočné. Som šťastný a na chlapcov naozaj pyšný. Nemali by sme tieto veci brať ako samozrejmosť. My sme nepremýšľali o roku bez prehry. Náš Nový rok sa začal na konci mája, takže sme si dávali predsavzatia na sezónu, nie na Nový rok," citovala Kloppa agentúra DPA.



V podobnom duchu sa vyjadril aj kapitán LFC Jordan Henderson. "Napodobniť Arsenal a jeho "Invincibles" zo sezóny 2003/2004? To ma naozaj netrápi. Zaujíma ma jedine náš najbližší zápas. To je vždy naša výzva a čo bude na konci mája, to sa ešte uvidí. Naše výkony sú už dlhý čas na naozaj vysokej úrovni. A my v tom len chceme pokračovať, robiť veci ako doteraz a ešte sa zlepšovať."