Liverpool predstaví plány na rozšírenie Anfieldu

Liverpool 1. decembra (TASR) - Anglický futbalový majster FC Liverpool predstavil plány na rozšírenie štadiónu. Podľa periodika The Independent tento týždeň požiada mesto o stavebné povolenie. Na Anfielde by malo pribudnúť sedemtisíc sedadiel, čím by sa zvýšila kapacita na 61-tisíc divákov.



Projekt bude stáť 60 miliónov libier, termín realizácie však vzhľadom na pandémiu nie je jasný, hovorí sa o lete 2023. "Od začiatku bolo jasné, že výstavba bude podmienená troma vecami, finančnými možnosťami, územným plánom a spoluprácou s miestnymi obyvateľmi a komunitou," povedal manažér klubu Andy Hughes.