Liverpool remizoval s Evertonom 2:2

Premier League - dohrávka 12. kola:



FC Everton - FC Liverpool 2:2 (1:1)



Góly: 11. Beto, 90+8. Tarkowski - 16. Mac Allister, 73. Salah

Liverpool 12. februára (TASR) - Futbalisti FC Liverpool remizovali v dohrávke 12. kola anglickej Premier League na pôde Evertonu 2:2. Na čele tabuľky majú sedembodový náskok pred londýnskym Arsenalom. "The Reds" prišli o víťazstvo v 90+8. minúte, keď vyrovnal James Tarkowski- V stredu to bolo posledné 120. Merseyside derby v Goodison Parku, od sezóny 2025/2026 sa Everton presťahuje do nového stánku.