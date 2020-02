Liverpool s tínedžermi v zostave postúpil do osemfinále FA Cup

4. kolo - výsledky účastníkov Premier League:



FC Liverpool - Shrewsbury 1:0, prvý zápas 2:2, postúpil Liverpool

Oxford United - Newcastle United 2:3 po predĺ., prvý zápas 0:0, postúpil Newcastle

Londýn 5. februára (TASR) - Futbalisti FC Liverpool postúpili do osemfinále anglického FA Cupu, keď v utorkovom opakovanom zápase 4. kola zvíťazili doma nad treťoligovým Srewsbury 1:0. V prvom dueli remizovali na súperovej pôde 2:2. V zostave "The Reds" nefiguroval ani jeden z hráčov A-mužstva. Vekový priemer tímu bol iba 19 rokov a 102 dní a viedol ho tréner mužstva do 23 rokov Neil Critchley. S kapitánskou páskou sa predstavil Curtis Jones a vo veku 19 rokov sa stal najmladším kapitánom Liverpoolu. O postupe LFC rozhodol vlastný gól Roa-Shauna Williamsa zo 75. minúty.Opakovaný duel zvládol aj Newcastle, ktorý zvíťazil v Oxforde 3:2 po predĺžení. Slovenský brankár Martin Dúbravka nebol ani na lavičke hostí.Wayne Rooney sa v osemfinále predstaví proti svojmu bývalému klubu Manchestru United. Jeho Derby County totiž zdolalo Northampton 4:2 a v ďalšom kole sa stretne s "červenými diablami". Rooney sa na triumfe podieľal gólom, keď z pokutového kopu zvýšil na 4:2.