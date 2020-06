Liverpool ukončil tridsaťročné čakanie na anglický titul

Premier League - 31. kolo:



FC Chelsea - Manchester City 2:1 (1:0)

Góly: 36. Pulisic, 78. Willian (11 m) - 55. De Bruyne, ČK: 77. Fernandinho (Man. City)

Londýn 25. júna (TASR) - Futbalisti FC Liverpool sú po tridsiatich rokoch opäť anglickými majstrami. Definitívne o tom rozhodla štvrtková prehra Manchestru City na ihrisku londýnskej Chelsea 1:2 v 31. kole Premier League. Liverpool má sedem kôl pred koncom súťaže na čele tabuľky nedostihnuteľný náskok 23 bodov.Zverenci Jürgena Kloppa boli blízko k majstrovskej trofeji už vlani, keď im vyfúklo prvenstvo o jediný bod práve City. "The Reds" získali historicky devätnásty titul a prvý v Premier League, ktorá vznikla v roku 1992. Najúspešnejší je v Anglicku Manchester United s dvadsiatimi primátmi.Tréner "Citizens" Pep Guardiola sa musel proti Chelsea zaobísť bez Sergia Agüera, ktorý v pondelok utrpel zranenie kolena a v stredu podstúpil operáciu. Hoci jeho tím mal od začiatku územnú prevahu, nedokázal ju zužitkovať, keď už sa dostal k zakončeniu, domácich podržal brankár Kepa Arrizabalaga. Chelsea sa dostala do vedenia v 36. minúte, keď po štandardke hostí využil hrubú chybu obrany City v strede ihriska Christian Pulisic, zúročil svoju rýchlosť a bez ťažkostí otvoril skóre.Po zmene strán sa podarilo Manchestru vyrovnať, keď Kevin De Bruyne trafil presne z priameho kopu. Domáci boli blízko k druhému gólu v 71. minúte, Pulisic obišiel brankára Edersona, ale v poslednej chvíli vykopol loptu z bránkovej čiary jeden z obrancov. Chelsea sa však predsa dočkala, po výbornej práci Williana na krídle prišlo k zmätkom v päťke City, rozhodca si najprv nevšimol ruku Fernandinha, no po konzultácii VAR nariadil jedenástku a kapitána hostí vylúčil. Loptu si postavil Willian a na radosť fanúšikov Chelsea i Liverpoolu poslal "Blues" opäť do vedenia, jeho zásah mal napokon prívlstok víťazný. Chelsea si vďaka trom bodom upevnila štvrtú priečku v tabuľke, pred piatym Manchestrom United má náskok päť bodov.Londýnsky Arsenal dosiahol prvé víťazstvo po obnove najvyššej súťaže. Vo štvrtkovom stretnutí zdolal domáci Southampton 2:0. Pod triumf sa gólovo podpísali Edward Nketiah a Joseph Willock.Burnley doma zdolalo Watford 1:0 a naplno bodovalo po troch dueloch. Watford nevyhral tretíkrát za sebou.1992/93 Manchester United1993/94 Manchester United1994/95 Blackburn Rovers1995/96 Manchester United1996/97 Manchester United1997/98 FC Arsenal1998/99 Manchester United1999/00 Manchester United2000/01 Manchester United2001/02 FC Arsenal2002/03 Manchester United2003/04 FC Arsenal2004/05 FC Chelsea2005/06 FC Chelsea2006/07 Manchester United2007/08 Manchester United2008/09 Manchester United2009/10 FC Chelsea2010/11 Manchester United2011/12 Manchester City2012/13 Manchester United2013/14 Manchester City2014/15 FC Chelsea2015/16 Leicester City2016/17 FC Chelsea2017/18 Manchester City2018/19 Manchester City2019/20 FC Liverpool