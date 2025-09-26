Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Liverpool vyplatí Jotovej rodine zostávajúce peniaze zo zmluvy

Ilustračná snímka Foto: TASR Pavol Ďurčo

Portugalský krídelník toto leto tragicky zahynul vo veku 28 rokov.

Autor TASR
Liverpool 26. septembra (TASR) - Majitelia anglického futbalového klubu FC Liverpool vyplatia rodine zosnulého Dioga Jotu zostávajúce dva roky jeho zmluvy. V piatok to potvrdil tréner tímu Arne Slot.

„Ako tréneri, aj majitelia sa často ocitajú pod paľbou kritiky, ale spôsob, akým k tomuto pristúpili a že jeho manželke a deťom vyplatia všetky peniaze zo zmluvy... Možno si ľudia myslia, že je to normálne, ale vo futbale nie je,“ citovala Slota agentúra DPA.

Portugalský krídelník toto leto tragicky zahynul vo veku 28 rokov. Spoločne so svojím o tri roky mladším bratom Andrem mali vo štvrtok 3. júla autonehodu v provincii Zamora na západe Španielska. K tragédii došlo len dva týždne po tom, ako sa hráč Liverpoolu oženil s dlhoročnou priateľkou Rute Cardosovou, matkou jeho troch detí.
