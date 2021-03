Liverpool zastavil sériu prehier, zvíťazil v Sheffielde

Premier League - 26. kolo:



Sheffield United FC – Liverpool FC 0:2 (0:0)



Góly: 49. Jones, 65. Firmino







FC Chelsea - Manchester United 0:0







Tottenham Hotspur - FC Burnley 4:0 (3:0)



Góly: 2. a 55. Bale, 15. Kane, 31. Lucas







Crystal Palace - Fulham 0:0







Leicester City - FC Arsenal 1:3 (1:2)



Góly: 6. Tielemans - 39. Luiz, 45.+2 Lacazette (z 11 m), 52. Pepe

Londýn 1. marca (TASR) - Futbalisti FC Chelsea remizovali v nedeľnom domácom stretnutí 26. kola najvyššej anglickej súťaže s Manchestrom United 0:0. Hostia neprehrali v lige šiestykrát za sebou a v tabuľke figurujú na druhom mieste o dvanásť bodov za mestským rivalom City. Chelsea bodovala po siedmy raz v sérii, pričom druhýkrát remizovala a je piata.Hráči londýnskeho Arsenalu zvíťazili na ihrisku Leicestru City 3:1. Domáci sa dostali do vedenia už v 6. minúte vďaka Yourimu Tielemansovi, ale Arsenal do prestávky otočil gólmi Davida Luiza a Alexandra Lacazettea z jedenástky. Po zmene strán pridal tretí zásah Nicolas Pepe. "Líšky" utrpeli prvú prehru po štyroch zápasoch.Hráči Tottenhamu zdolali Burnley hladko 4:0 a naplno bodovali po dvoch prehrách. Dvoma gólmi sa blysol Gareth Bale, ktorý navyše prihral na zásah Harryho Kanea.Úlohu favorita potvrdil Liverpool, ktorý zvíťazil na ihrisku posledného tímu tabuľky Sheffieldu United 2:0. O triumfe "The Reds" rozhodli v druhom polčase Curtis Jones a Roberto Firmino. Obhajca titulu tak ukončil sériu štyroch prehier, v tabuľke mu patrí 6. miesto so 43 bodmi.