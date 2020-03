Liverpool zdolal Bournemouth a prekonal vlastný rekord

sumár:



FC Liverpool – AFC Bournemouth 2:1 (2:1)



Góly: 25. Salah, 33. Mane – 9. Wilson

Londýn 7. marca (TASR) – Suverénny líder najvyššej anglickej futbalovej ligy FC Liverpool zdolal v stretnutí 29. kola zostupom ohrozený AFC Bournemouth 2:1 a prekonal svoj vlastný rekord."The Reds" dosiahli už 22. domáce víťazstvo v sérii a o jednu výhru tak zlepšili anglický rekord, ktorý vytvorili v roku 1972 hráči Liverpoolu pod vedením legendárneho trénera Billa Shanklyho.povedal tréner Liverpoolu Jürgen Klopp.O góly domácich sa postarali v prvom polčase Mohamed Salah a Sadio Mane a otočili tak z 0:1. Hostí poslal do vedenia v 9. minúte Callum Wilson. Liverpool je tak už len tri víťazstvá od zisku majstrovského titulu, pred druhým Manchestrom City má náskok 25 bodov. "Citizens" majú ešte dva zápasy k dobru, no do konca súťaže môžu získať dokopy len 33 bodov.