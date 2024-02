Liverpool zdolal Luton 4:1, všetky góly strelil v druhom polčase

26. kolo Premier League:



FC Liverpool - Luton Town 4:1 (0:1)



Góly: 56. van Dijk, 58. Gakpo, 71. Diaz, 90. Elliott - 12. Ogbene

Londýn 21. februára (TASR) - Futbalisti FC Liverpool zvíťazili v stredajšom zápase 26. kola Premier League nad Luton Town 4:1 a opäť majú štvorbodový náskok pred druhým Manchestrom City. Odohrali však o stretnutie viac.nezačali domáci duel ideálne a už v 12. minúte inkasovali, keď vyrazenú strelu poslal hlavou do siete Chiedozie Ogbene. Favoriti sa v prvom polčase dlhšie nedokázali dostať v ofenzíve do tempa, ale v druhom si to vynahradili. V 56. minúte vyrovnal hlavou po rohu Virgil van Dijk, o dve minúty skóroval rovnako hlavou Cody Gakpo a Liverpool bol na koni. V 71. minúte pridal poistku Luis Diaz a v 90. upravil na 4:1 Harvey Elliott. Luton prehral tretí zápas v sérii a zostal na 18. mieste tabuľky.