Fantastické čísla. Liverpoolu chýba na definitívu dvanásť bodov

Liverpool 25. februára (TASR) - Už iba dvanásť bodov chýba futbalistom FC Liverpool k definitíve zisku svojho prvého titulu v anglickej Premier League od roku 1990. V pondelok otočili v závere domáci duel s West Hamom United a po triumfe 3:2 majú na čele súťaže stále 22-bodový náskok pred obhajcom Manchestrom City.



Liverpool dosiahol osemnáste ligové víťazstvo v sérii a vyrovnal tak rekord súťaže, ktorý v roku 2017 stanovil Manchester City. Zverenci Jürgena Kloppa zároveň dosiahli 21. domáce víťazstvo v Premier League za sebou a vyrovnali svoj vlastný rekord z roku 1972. "To sú neskutočné čísla. Ani sa mi nesnívalo, že takéto niečo dosiahneme. Nemôžem tomu uveriť," povedal po zápase Klopp pre britské médiá.



O záchranu bojujúci West Ham ešte v 68. minúte nečakane viedol na Anfielde 2:1, no Mohamed Salah a Sadio Mané potom pretavili hernú prevahu domácich na zvrat v zápase. Liverpool prvýkrát od novembra musel v lige doťahovať náskok súpera a teraz mu v zostávajúcich 11 kolách stačia štyri víťazstvá, aby mal aj matematickú definitívu majstrovskej trofeje. "The Reds" v doterajšom priebehu stratili jediné dva body ešte v októbri po remíze na pôde Manchestru United. Neprehrali už 44 ligových stretnutí v rade, takže už iba o päť zaostávajú za historickým maximom Arsenalu z rokov 2003 a 2004.



Titul má Liverpool prakticky vo vrecku, ale Klopp stále tlmí vášne: "Všetci vieme, že prežívame výnimočnú sezónu, máme naozaj veľký náskok. Ale myslíme vždy iba na najbližší zápas. Každý ďalší súper sa na nás bude chcieť vytiahnuť a tak máme pred sebou naďalej veľa práce." Na Liverpool najbližšie v sobotu čaká ďalší tím z dolných poschodí tabuľky, predstaví sa na pôde Watfordu.



Tréner West Hamu David Moyes ľutoval, že jeho zverenci boli blízko k senzácii, ale napokon vyšli naprázdno. Stále im tak patrí zostupová 18. pozícia. "Nikto nám nedával žiadnu šancu, ale myslím si, že sme hrali naozaj dobre. Domov však odchádzame bez bodov, ktoré teraz veľmi potrebujeme. Podali sme výborný tímový výkon, ale na zem nás zrazili individuálne chyby," narážal najmä na chybu brankára Lukasza Fabianskeho, ktorému v 68. minúte prešla pri vyrovnávajúcom góle Salaha na 2:2 lopta popod rukami.