Lizarazu vyzval Griezmanna, aby odišiel z Barcelony

Barcelona 27. októbra (TASR) - Bývalý francúzsky futbalový obranca Bixente Lizarazu vyzval krajana a útočníka FC Barcelony Antoina Griezmanna, aby opustil klub. V aktuálnej sezóne španielskej La Ligy sa zatiaľ Griezmann v piatich zápasoch ešte gólovo nepresadil.



"Griezmann je skvelý. Je veľmi dobrý hráč, ak hrá za francúzsky národný tím, ale vôbec nie, keď hrá za Barcelonu. Toto je skutočný problém. Sníval o tom, že pôjde hrať do Barcelony s Lionelom Messim, ale bohužiaľ, na ihrisku im to nefunguje. Nemôže si nájsť svoju pozíciu, nemá potrebnú sebadôveru, podľa mňa už nemôže hrať za Barcu. Toto je kríza dôvery. Ak si nenájdete svoje miesto, mali by ste odísť. Neprešli len dva mesiace, ale rok a pol. Situácia je skutočne kritická," citoval Lizarazua denník AS.