Ljungberg odchádza z Arsenalu, chce byť hlavným trénerom

Londýn 22. augusta (TASR) - Bývalý švédsky futbalista Freddie Ljungberg ukončil svoje pôsobenie v Arsenale Londýn, kde pracoval ako asistent trénera. Chcel by sa posunúť v kariére a pracovať premiérovo ako hlavný tréner.



Štyridsaťtriročný Ljungberg hral za Arsenal v rokoch 1998-2007. V júni 2018 sa ku "kanonierom" vrátil na trénerskú stoličku, keď spočiatku viedol tím do 23 rokov. Neskôr krátky čas viedol i áčko, tesne pred nástupom Mikela Artetu. "Vieme, ako Freddie miluje Arsenal, sme smutní, že ho vidíme odchádzať. Vieme, že už uplynulých 12 mesiacov mal viaceré pracovné ponuky a zostal tu. Teraz už dáva zmysel, aby jeho kariéra nabrala iný smer," povedal pre agentúru AP technický riaditeľ klubu Edu.