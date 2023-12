Lloris sa rozlúčil s Tottenhamom: Fanúšik Spurs budem do konca života

Londýn 31. decembra (TASR) - Futbalový klub Tottenham Hotspur sa v nedeľu rozlúčil so svojím dlhoročným brankárom Hugom Llorisom. Francúz si obliekal dres "kohútov" od roku 2012, osem rokov z toho aj s kapitánskou páskou. V tejto sezóne stratil post brankárskej jednotky, neodchytal ani jeden duel a v sobotu bol potvrdený jeho prestup do Los Angeles FC v zámorskej MLS.



Llorisovi odovzdal ocenenie bývalý obranca "kohútov" Ledley King priamo na ihrisku v polčasovej prestávke nedeľňajšieho súboja proti Bournemouthu (3:1). "Je to rozlúčka, ale v podaní hráča, nie človeka. Fanúšik Spurs budem do konca života," citovala Llorisa agentúra AFP. Na poste klubovej brankárskej jednotky ho nahradil v tomto ročníku Guglielmo Vicario.



Tridsaťsedemročný hráč odohral v tíme Tottenhamu 447 zápasov a v sezóne 2018/19 ho doviedol do finále Ligy majstrov. Ako kapitán viedol aj národný tím vo finále MS 2018, kde získali Francúzi druhý titul v histórii. Predstavil sa aj na uplynulých MS v Katare, keď Francúzi nestačili vo finále na Argentínu.