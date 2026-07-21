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AIF Mjällby zdolal Lincoln Red Imps 3:0
Dva góly švédskeho tímu strelil Aki Samuelsen.
Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - Futbalisti AIF Mjällby si v prvom zápase 2. predkola Ligy majstrov poradili doma s gibraltárskym tímom Lincoln Red Imps 3:0. Dva góly švédskeho tímu strelil Aki Samuelsen, ktorý navyše v druhom polčase nepremenil penaltu. Úspešnejší z tohto dvojzápasu bude súperom slovenského šampióna Slovana Bratislava v prípade jeho postupu do 3. predkola LM cez FC Iberia 1999 Tbilisi. V úvodnom dueli triumfoval v gruzínskej metropole 2:0.
prvé zápasy 2. predkola Ligy majstrov:
FC Ararat-Armenia – Shamrock Rovers 2:0 (0:0)
AIF Mjällby – Lincoln Red Imps 3:0 (3:0)
FK Sabah – KuPS Kuopio 1:0 (1:0)
FC Ararat-Armenia – Shamrock Rovers 2:0 (0:0)
AIF Mjällby – Lincoln Red Imps 3:0 (3:0)
FK Sabah – KuPS Kuopio 1:0 (1:0)