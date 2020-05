Analýza ukázala súvis medzi duelom Liverpool - Atletico a 41 úmrtiami

Liverpool 24. mája (TASR) - Marcový odvetný zápas osemfinále futbalovej Ligy majstrov v Liverpoole mohol spôsobiť smrť 41 ľudí na ochorenie COVID-19. Duel "The Reds" s Atleticom Madrid bolo posledné veľké stretnutie v Anglicku pred zákazom športových podujatí. Napriek rozbiehajúcej pandémii na Anfield zavítalo 52-tisíc fanúšikov, z toho tritisíc zo španielskej metropoly.



Odborníci z organizácie Edge Health analyzovali dáta z britského Národného zdravotníckeho systému a dospeli k záveru, že šírenie koronavírusu počas zápasu priamo súviselo s úmrtím 41 ľudí. Podľa vedcov z Imperial College v Londýne a Oxfordskej univerzity už v tom čase mohlo byť v Španielsku 650-tisíc nakazených ľudí, ďalších stotisíc v Británii napriek tomu, že oficiálne čísla boli podstatne nižšie.



S odstupom času spochybnil konanie zápasu aj starosta Madridu Jose Luis Martinez Almedia. "Nedávalo to zmysel, aby tritisíc Madridčanov cestovalo na Anfield. Bola to chyba, mali sme byť opatrnejší," citoval Almediu web Daily Mail.



Vo Veľkej Británii evidovali v nedeľu dopoludnia viac ako 257-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a 36.675 úmrtí. Španielsko malo oficiálne 282.370 nakazených a 28.678 mŕtvych.