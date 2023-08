Antverpy a Kodaň sa priblížili skupinovej fáze, Rangers - PSV 2:2

Play off o skupinovú fázu Ligy majstrov - prvé zápasy:



Rakow Čenstochová – FC Kodaň 0:1 (0:0)



Gól: 9. Racovitan (vl.)



/Vavro (Kodaň) odohral celý zápas/







Glasgow Rangers – PSV Eindhoven 2:2 (1:0)



Góly: 45. Sima, 78. Matondo - 61. Sangare, 80. De Jong







Royal Antverpy - AEK Atény 1:0 (1:0)



Gól: 16. Janssen. ČK: 51. Bataille (Antv.)

Bratislava 22. augusta (TASR) - Futbalisti FC Kodaň v zostave so slovenským obrancom Denisom Vavrom sa priblížili postupu do skupinovej fázy Ligy majstrov. V utorňajšom zápase play off zvíťazili na ihrisku poľského tímu Rakow Čenstochová v Sosnowieci 1:0, keď jediný gól dosiahli po nešťastnom zásahu obrancu Bogdana Racovitana do vlastnej bránky. Lepšiu východiskovú pozíciu si pred odvetou vytvorili aj hráči Royal Antverpy, ktorí doma zdolali AEK Atény 1:0. V stretnutí medzi Glasgowom Rangers a PSV Eindhoven sa zrodila remíza 2:2.Odvety sú na programe v stredu 30. augusta. Do skupinovej fázy postúpia víťazi dvojzápasov, zdolané tímy z play off budú hrať v skupinovej fáze Európskej ligy.Rozhodujúci moment víťazstva Kodane na ihrisku Čenstochovej prišiel už v 9. minúte. Útočník Mohamed Elyounoussi chcel v šestnástke z ľavej strany prihrať pred bránku, no Racovitan loptu stečoval do vlastnej bránky. Domáci sa v 39. minúte nakrátko radovali z vyrovnania, no VAR ukázal, že presnému zásahu Giannisa Papanikolaoua predchádzal ofsajd. Herne vyrovnané stretnutie napokon prinieslo iba štyri strely na bránku (2:2).Ani v zápase Royal Antverpy - AEK Atény diváci dlho nečakali na rozhodujúci gól. V 16. minúte sa oň postaral domáci útočník Vincent Janssen. Po spolupráci s Arthurom Vermeeren sa dostal za obranu a zblízka prekonal brankára hostí Athanasiadisa. Hostia mali počas zápasu viac z hry, no k lepšiemu výsledku im nepomohla ani výrazná strelecká prevaha - celkovo 8:21, na bránku 4:4.Hráči Glasgowu Rangers dvakrát viedli proti PSV, no do odvety si napokon odniesli remízu. V závere prvého polčasu sa efektnou strelou spoza šestnástky prezentoval Abdallah Sima, no po zmene strán využil nedôraz v defenzíve domácich Ibrahim Sangare - 1:1. Gól domáceho Matonda v 76. musel potvrdiť VAR, prienik za obranu hostí napokon nebol z ofsajdu. Konečnú podobu výsledku dal v 80. minúte Luuk De Jong, ktorý sa presadil hlavou po rohovom kope.