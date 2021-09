Atletico v závere otočilo duel na San Sire, Liverpool vyučoval v Porte

Miláno 29. septembra (TASR) – Futbalistom AC Miláno nevyšiel prvý domáci zápas v skupinovej fáze Ligy majstrov po vyše sedemročnej prestávke. Nad Atleticom Madrid síce viedli od 19. minúty po góle Rafaela Leaa, no doplatili na vylúčenie Franka Kessieho a napokon odišli zo San Sira s prázdnymi rukami.



Volejom vyrovnal Antoine Griezmann a v siedmej minúte nadstaveného času rozhodol o triumfe Atletica z pokutového kopu Luis Suarez.



„Keď hrali oba tímy s 11 hráčmi, domáci mali lepší rytmus i dynamiku, účinne uplatňovali vysoké napádanie. Po červenej karte pre Kessieho sa obraz hry na ihrisku zmenil. Miláno sa stiahlo do obrany a my sme útočili v oveľa väčšom počte. Dovtedy sme prakticky neboli v zápase," priznal tréner Atletica Diego Simeone.



Kormidelník AC Stefano Pioli bol sklamaný, že jeho tím nevyužil šancu dosiahnuť prvé víťazstvo v prestížnej súťaži od roku 2013.



„Boli sme blízko k tomu, aby sme slávili dôležitý triumf. V rovnovážnom stave sme boli oveľa lepší ako Atletico, dominovali sme v držaní lopty. Mrzí ma, že obrovská snaha celého mužstva vyšla napokon nazmar. Skomplikovali sme si situáciu v boji o osemfinále, po dvoch kolách máme na konte nula bodov."



V druhom dueli skupiny uštedril FC Liverpool lekciu portugalskému FC Porto a na Štadióne draka triumfoval 5:1. Dva góly zaznamenali Mohamed Salah i Roberto Firmino, ďalší pridal Sadio Mane. The Reds sú so šiestimi bodmi lídrami skupiny a v Miláne sa dobre naladili na víkendový šláger anglickej Premier League proti Manchestru City.



Kouč Jürgen Klopp velebil stredopoliara Curtisa Jonesa, ktorý patril k najlepším hráčom na ihrisku a bol pri štyroch góloch.



„Curtis odohral veľmi dobrý zápas. Pred začiatkom duelu mal žalúdočné problémy, no na jeho výkone to nebolo vôbec vidieť. V defenzíve bol prvotriedny a výdatne podporoval aj ofenzívu. Víťazstvo v Porte hreje, no už myslíme na duel s Manchestrom City, na ktorý sa všetci tešíme. Ak chceme uspieť, musíme podať komplexný výkon," zdôraznil nemecký kormidelník.