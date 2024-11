Autobus Realu havaroval po prehre v Liverpoole

Real Madrid's team bus involved in motorway crash pic.twitter.com/v7ZWVEMrLb — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 28, 2024

Londýn 28. novembra (TASR) - Autobus Realu Madrid mal menšiu haváriu na anglickej diaľnici M40 deň po prehre španielskeho futbalového klubu v zápase Ligy majstrov v Liverpoole (0:2). Polícia z Warwickshiru vo štvrtok potvrdila, že vo vozidle sa nenachádzal ani jeden z hráčov a neprišlo ani k vážnym zraneniam. Menšie utrpel iba šofér.Incident sa odohral vo štvrtok približne o druhej popoludní.pre agentúru PA povedal futbalový tréner z Birminghamu Suraj Shehmar, ktorý išiel okolo havárie spolu s kolegom Darylom McKnightom. "pokračoval.Shehmarovo video sa rýchlo šírilo sociálnymi sieťami a je na ňom vidieť, že autobus nabúral do zadnej časti kamióna, no polícia potvrdila, že do havárie bolo zapletené aj osobné auto. "Našťastie, nikto sa vážne nezranil," uviedla polícia.