LM: Barcelona - Inter 3:3, postup Bayernu a najrýchlejší hetrik Salaha

Liga majstrov - 4. kolo:

A-skupina:



SSC Neapol - Ajax Amsterdam 4:2 (2:0)



Góly: 4. Lozano, 16. Raspadori, 62. Kvaracchelia (z 11 m), 89. Osimhen - 49. Klaassen, 83. Bergwijn (z 11 m). Rozhodoval: Zwayer (Nem.)



/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/



Glasgow Rangers - FC Liverpool 1:7 (1:1)



Góly: 17. Arfield - 76., 80. a 81. Salah, 24. a 55. Firmino, 66. Nunez, 87. Elliott. Rozhodoval: Vinčič (Slov.)



tabuľka:



1. SSC Neapol 4 4 0 0 17:4 12 - postup

2. Liverpool 4 3 0 1 12:6 9

3. Ajax Amsterdam 4 1 0 3 8:12 3

4. Glasgow Rangers 4 0 0 4 1:16 0



B-skupina:



Atletico Madrid - FC Bruggy 0:0



Rozhodoval: Makkelie (Hol.), ČK: 82. Sowah (Bruggy) po druhej ŽK



Bayer Leverkusen - FC Porto 0:3 (0:1)



Góly: 53. a 64. Taremi, 6. Galeno. Rozhodoval: Kovács (Rum.)



tabuľka:

1. FC Bruggy 4 3 1 0 7:0 10 - postup

2. FC Porto 4 2 0 2 6:6 6

3. Atletico Madrid 4 1 1 2 2:5 4

4. Bayer Leverkusen 4 1 0 3 2:6 3



C-skupina:



Viktoria Plzeň - Bayern Mníchov 2:4 (0:4)



Góly: 62. Vlkanova, 75. Kliment - 25. a 35. Goretzka, 10. Mané, 14. Müller. Rozhodoval: Frankowski (Poľ.)



/E. Jirka hral od 25. min, M. Tvrdoň (obaja Plzeň) bol na lavičke náhradníkov/



FC Barcelona - Inter Miláno 3:3 (1:0)



Góly: 82. a 90.+2 Lewandowski, 40. Dembele - 50. Barella, 63. Martinez, 89. Gosens. Rozhodoval: Marciniak (Poľ.)



/M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas/



tabuľka:



1. Bayern Mníchov 4 4 0 0 13:2 12 - postup

2. Inter Miláno 4 2 1 1 6:5 7

3. FC Barcelona 4 1 1 2 8:7 4

4. Viktoria Plzeň 4 0 0 4 3:16 0



D-skupina:



Sporting Lisabon - Olympique Marseille 0:2 (0:2)



Góly: 20. Guendouzi (z 11 m), 30. Sanchez. Rozhodoval: Hernandez (Šp.), ČK: 19. Esgaio, 61. Goncalves (obaja Sporting) po druhej ŽK



Tottenham Hotspur - Eintracht Frankfurt 3:2 (3:1)



Góly: 20. a 36. Son, 28. Kane (z 11 m) - 14. Kamada, 87. Alidou. Rozhodoval: Del Cerro Grande (Šp.), ČK: 60. Tuta (Frankfurt) po druhej ŽK



tabuľka:

1. Tottenham Hotspur 4 2 1 1 5:4 7

2. Olympique Marseille 4 2 0 2 6:4 6

3. Sporting Lisabon 4 2 0 2 6:6 6

4. Eintracht Frankfurt 4 1 1 2 3:6 4





Bratislava 12. októbra (TASR) - Futbalisti Interu Miláno si posilnili šance na postup do osemfinále Ligy majstrov. V stredajšom šlágri C-skupiny remizovali na ihrisku FC Barcelona 3:3 a pred svojím konkurentom v boji o druhú priečku majú stále trojbodový náskok. V pozícii kapitána odohral za hostí celý zápas slovenský obranca Milan Škriniar. Postup z tejto skupiny si už vybojoval Bayern Mníchov po výhre 4:2 na ihrisku Viktorie Plzeň. FC Liverpool deklasoval v "áčku" Glasgow Rangers na jeho pôde 7:1, Mohamed Salah sa podľa agentúry AFP blysol najrýchlejším hetrikom v histórii LM. V stredu si už predtým postup do osemfinále súťaže zabezpečili SSC Neapol z A-skupiny i FC Bruggy z "béčka".Barcelona odštartovala proti Interu aktívne a po necelých desiatich minútach musel po hlavičke Roberta Lewandowského zachrániť hostí od gólu Henrich Mchitarjan. Vzápätí letel prudký pokus Raphinhu tesne nad bránku hostí. Na druhej strane zakončil v 16. minúte po štandardnej situácii akrobaticky Edin Džeko a od brvna sa lopta odrazila pred bránkovú čiaru Kataláncov. Brankár hostí Andre Onana o desať minút neskôr vytlačil na roh parádny pokus Ousmana Dembeleho, jeho náprotivok Marc-André ter Stegen zasa zlikvidoval pokus Denzela Dumfriesa. Barcelona sa po tlaku dočkala päť minút pred prestávkou, keď Dembele zblízka dorazil loptu do siete po prudkej prihrávke Sergiho Roberta - 1:0. Na začiatku druhého polčasu krátko ošetrovali Škriniara a jeho tím dokázal vyrovnať v 50. minúte, center Alessaandra Bastoniho si za "spiacou" obranou spracoval stehnom Nicolo Barella a upravil na 1:1. O obrat v skóre sa v 63. minúte postaral Lautaro Martinez, ktorý prízemnou strelou od žrde upravil na 2:1 pre Inter. V 82. minúte vyrovnal Robert Lewandowski, ale dráma sa neskončila a hostí poslal opäť do náskoku Robin Gosens o sedem minút neskôr. V hre o postup ešte Barcelonu udržal opäť Lewandowski parádnou hlavičkou na 3:3 v nadstavenom čase. Naďalej stopercentný je v C-skupine Bayern Mníchov, ktorý aj v prvom polčase odvety "vyučoval" Plzeň (pred týždňom ju zdolal 5:0) a už po 25 minútach viedol na ihrisku Viktorie 3:0 - strelecky sa presadili Sadio Mané, Thomas Müller a Leon Goretzka. Kouč domácich hneď potom poslal na ihrisku slovenského krídelníka Erika Jirku, ešte do prestávky však Goretzka pridal štvrtý gól Bavorov. Po zmene strán skorigovali za domácich Adam Vlkanova a Jan Kliment na 2:4.Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom potreboval na spečatenie postupu vybojovať aspoň bod a svoj cieľ začal napĺňať gólom už vo 4. minúte - Hirving Lozano si narazil loptu s Piotrom Zieliňským, ktorého oblúčik za obranu poslal hlavou k zadnej žrdi a dostal taliansky tím do vedenia. Po štvrťhodine hry to bolo už 2:0 pre favorita, Chviča Kvaracchelia po úniku z ľavej strany našiel v šestnástke Giacoma Raspadoriho a ten z jedenástich metrov "zavesil" loptu priamo do pravého horného roku bránky súpera. Ajax vykresal nádej hneď po zmene strán, keď sa prudkou hlavičkou presadil Davy Klaassen, no po hodine hry zahral rukou v šestnástke Jurrien Timber a Kvaracchelia penaltu bezpečne premenil - 3:1. Pokutový kop zvládol aj na druhej strane Steven Bergwijn v 83. minúte, no zverenci trénera Luciana Spallettiho tesný náskok udržali a v závere ho ešte zvýraznil Victor Osimhen na 4:2. Domáci vyhrali deviaty zápas v sérii, v A-skupine ešte nestratili ani bod. Druhú priečku si poistil Liverpool suverénnou výhrou 7:1 na pôde Glasgowu Rangers, ktorý tak už aj matematicky stratil šancu na postup do osemfinále. Najrýchlejším hetrikom v histórii LM sa medzi 76. a 81. minútou blysol striedajúci Mohamed Salah. Na ihrisko prišiel až v 68. minúte, potom skóroval trikrát v priebehu šiestich minút a prekonal rekordný zápis Bafetimbiho Gomisa pri výhre Lyonu nad Dinamom Záhreb 7:1 v roku 2011.Atletico malo v súboji s Bruggami od začiatku herne i strelecky navrch, no ani raz nedokázalo prekonať defenzívu prekvapenia súťaže. V 14. minúte prenikol do šestnástky Antoine Griezmann, brankár Simon Mignolet však jeho pokus nohou zlikvidoval. Po dvadsiatich minútach spálil ďalšiu šancu Angel Correa a o tri minúty neskôr sa domáci tešili predčasne, gól pre ofsajd Saula Nigueza neplatil. Po necelej polhodine hry Mignolet zmaril gólovú hlavičku Griezmanna a na konci polčasu síce arbiter nariadil pokutový kop pre Bruggy po zákroku na Tajona Buchanana, ale po pozretí videa ho odvolal. Aj po prestávke "čaroval" Mignolet, opätovne na ňom stroskotali Griezmann a Correa a keďže belgický tím odolal aj záverečnému tlaku "Los Colchoneros" po vylúčení Kamala Sowaha v 82. minúte, môže sa tešiť na jarnú fázu súťaže. V ďalšom stretnutí "béčka" uspelo Porto na pôde Leverkusenu hladko 3:0 a figuruje na druhej postupovej priečke o dva body pred Atleticom.Vo vyrovnanej D-skupine je na čele Tottenham Hotspur po víťazstve nad Eintrachtom Frankfurt 3:2. Na vedúci gól hostí zareagovali domáci už v prvom polčase dvoma zásahmi Heung-Min Sona a jedným Harryho Kanea z jedenástky. Druhý v tabuľke je Olympique Marseille vďaka triumfu 2:0 v Lisabone nad Sportingom. Hostia vyťažili zo skorého vylúčenia Ricarda Esgaia, ktorý inkasoval dve žlté karty v priebehu troch minút a na ihrisku nevydržal ani 20 minút. V druhom polčase išiel predčasne pod sprchy aj jeho spoluhráč Pedro Goncalves.