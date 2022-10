LM: Bayern deklasoval Plzeň, Tvrdoň inkasoval päť gólov

Liga majstrov - 3. kolo skupinovej fázy



C-skupina:



Bayern Mníchov - Viktoria Plzeň 5:0 (3:0)

Góly: 7. a 51. Sane, 13. Gnabry, 21. Mane, 59. Choupo-Moting

/M. Tvrdoň ochytal celý zápas, E. Jirka (obaja Plzeň) hral od 59. minúty/





D-skupina:



Olympique Marseille - Sporting Lisabon 4:1 (3:1)



Góly: 13. Sanchez, 16. Harit, 28. Balerdi, 85. Mbemba - 1. Trincao. ČK: 23. Adan (Sporting)

Mníchov 4. októbra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v utorkovom zápase Ligy majstrov nad Viktoriou Plzeň vysoko 5:0. Domáci tak zvládli aj tretí duel C-skupiny a naďalej vedú tabuľku. Hostia, za ktorých odchytal celé stretnutie slovenský brankár Marián Tvrdoň, sú naopak bez bodu a patrí im posledné štvrté miesto.Nemecký veľkoklub viedol už v polčase o tri góly, oproti súperovi mal jasne navrch a postupne sa gólovo presadili Leroy Sane, Serge Gnabry a Sadio Mane. Prvý z nich skóroval aj krátko po prestávke a na konečných 5:0 upravil po hodine hry Eric Maxim Choupo-Moting. Tesne predtým nastúpil do zápasu ďalší slovenský hráč Erik Jirka. Záver duelu na malú chvíľu prerušil fanúšik, ktorý vbehol na hraciu plochu.Bayern vyhral nad Plzňou v rovnakom pomere ako pred deviatimi rokmi – aj vtedy sa tímy stretli v 3. kole skupinovej fázy LM. Domáci navyše vytvorili rekord v počte zápasov v skupinovej fáze LM bez prehry. Mníchovčania nenašli v tejto fáze súťaže premožiteľa od roku 2017, čo je 31 duelov v rade.Prvú výhru v rámci D-skupiny vybojoval Olympique Marseille, ktorý si poradil so Sportingom Lisabon 4:1. Stretnutie sa začalo o 15 minút neskôr, keďže hostia uviazli v dopravnej zápche. Skórovali však už v prvej minúte zásluhou Francisca Trincaoa, čo bol nakoniec ich jediný gól v dueli. Od 23. minúty hrali navyše v početnej nevýhode – do kabíny išiel predčasne brankár Antonio Adan, ktorý sa previnil rukou mimo pokutového územia a z ihriska odišiel spolu s ním stredopoliar Marcus Edwards. V dôsledku výtržností počas predchádzajúceho domáceho duelu Marseille proti Frankfurtu (0:1) nemohli byť na utorkovom stretnutí prítomní diváci.Pred zápasmi LM držali prítomní minútu ticha za obete nešťastia na futbalovom štadióne v Indonézii. K rovnakému aktu pristúpia aj v stretnutiach Európskej ligy a Európskej konferenčnej ligy.