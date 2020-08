LM: Bayern Mníchov zdolal Olympique Lyon, vo finále sa stretne s PSG

Semifinále Ligy majstrov UEFA 2019/2020:



Olympique Lyon - Bayern Mníchov 0:3 (0:2)

Góly: 18. a 33. Gnabry, 88. Lewandowski, ŽK: Marcelo, Marcal, Mendes (všetci Lyon), rozhodoval: Lahoz (Šp.), bez divákov.



Lyon: Lopes - Denayer, Marcelo, Marcal (73. Cherki) - Dubois (67. Tete), Caqueret, Bruno Guimaraes (46. Mendes), Aouar, Cornet - Ekambi (67. Reine-Adelaide), Depay (58. Dembele)

Bayern: Neuer - Kimmich, Boateng (46. Süle), Alaba, Davies - Goretzka (82. Pavard), Alcantara (82. Tolisso) - Gnabry (75. Coutinho), Müller, Perišič (63. Coman) - Lewandowski

/na 1 zápas, do finále postúpil Bayern Mníchov/

Lisabon 19. augusta (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov si vo finále ligy majstrov 2019/2020 zahrajú s Parížom St. Germain. V stredajšom druhom semifinále na lisabonskom štadióne Estadio Jose Alvalade zdolali Olympique Lyon 3:0. Boj o prestížnu trofej sa bude v Lisabone na Estádio do Sport Lisboa e Benfica hrať v nedeľu 23. augusta (21.00 SELČ).O tom, že Bayern zabojuje o šiestu trofej v prestížnej súťaži, rozhodol dvojgólový Serge Gnabry, v závere pridal už svoj 15. gól v LM v tejto sezóne Robert Lewandowski. Obaja tréneri poslali do ohňa rovnaké základné zostavy ako vo štvrťfinále, v prvom polčase bol najprv nebezpečnejší OL, ale potom prebral opraty nemecký šampión. Ten má po triumfe šancu zabojovať o cenné treble, v tejto sezóne vyhral v súťaži všetky zápasy.Od úvodných sekúnd to bol interesantný duel plný šancí vo vysokom tempe. Už v 4. minúte Memphis Depay dostal prihrávku medzi obrancov Bayernu, v nájazde urobil aj kľučku Manuelovi Neuerovi, ale trafil len bočnú sieť. V 11. minúte sa dostal do zaujímavého zakončenia Leon Goretzka, ale loptu trafil nečisto členkom a brankár Anthony Lopes ju s vypätím všetkých síl pri ľavej tyčke dostal pod kontrolu. Potom zaujal opäť Depay nebezpečnou strelou k tyčke v 13. minúte a následne v 17. minúte Karl Toko Ekambi zahodil dovtedy najväčšiu šancu OL. V šestnástke na pravej strane sa zbavil jedného obrancu, druhého posadil zasekávačkou na zadok, no strelu k bližšej žrdi nasmeroval len do tyčky. A tak zaúradovalo klišé nedáš-dostaneš a v 18. minúte otvoril skóre Gnabry, keď si prebral loptu na pravej strane, vrhol sa v šprinte medzi piatich obrancov súpera a parádnou strelou ľavačkou vymietol šibenicu. Festival šancí pokračoval, v 22. minúte prehodil loptu z priameho kopu Thiago Alcantara do šestnástky Thomasovi Müllerovi, ten ale zakončil zle. O tri minúty opäť Gnabry jedovatou strelou poriadne natiahol Lopesa. V 33. minúte prišiel ďalší gól Bavorov, Gnabry si opäť zbehol zo svojej strany, prihral krížom Ivanovi Perišičovi do šestnástky, ten centrom medzi nohy obrancu nacentroval na vzdialenejšiu tyč, kde však Lewandowski ani na dvakrát v sklze nedostal loptu do siete, ale Gnabry už po dorážke áno. Bol to pre neho už deviaty gól v deviatom zápase LM v tejto sezóne. V 38. minúte Gnabry pekne nacentroval na vzdialenejšiu tyč Lewandowskému, ale poľský kanonier nezakončil dobre.V 51. minúte mohol definitívne rozhodnúť Perišič, ktorý dostal diagonálny pas, vyhol sa ofsajdu a mieril sám na Lopesa, ale jeho strela k bližšej tyčke nemala potrebnú razanciu. V 58. minúte zasa mohol znížiť Lyon, ale Ekambi opäť zlyhal, keď loptu po presnom centri na zadnú tyč napálil len do brankára, ktorý mu dobrým vybehnutím zmenšil strelecký uhol. Bayern si kontroloval priebeh, Lyon občas vystrčil rožky, ale nevedel sa presadiť. V 78. minúte striedajúci Philippe Coutinho technickou obaľovačkou tesne minul ľavú tyč, pričom jeden z obrancov jeho strelu tečoval na roh. O dve minúty dal Brazílčan aj gól, ale pískal sa ofsajd, ktorý potvrdil aj VAR. V závere ešte po centri Joshuu Kimmicha z priameho kopu spečatil skóre hlavou Lewandowski.