LIGA MAJSTROV: Bayern zničil Chelsea 3:0, Neapol remizoval s Barcou

úvodné osemfinálové zápasy LM 2019/2020



SSC Neapol - FC Barcelona 1:1 (1:0)



Góly: 30. Mertens - 57. Griezmann. Rozhodoval: Brych (Nem.), ŽK: Insigne, Rui - Busquets, Messi, Griezmann, Vidal, ČK: 89. Vidal (Barcelona) po 2. ŽK



Neapol: Ospina - Rui, Maksimovič, Manolas, Di Lorenzo - Ruiz, Demme (79. Allan), Zieliňski - Callejon (74. Politano), Mertens (54. Milik), Insigne

Barcelona: ter Stegen - Semedo, Umtiti, Pique (90.+3 Lenglet), Junior Firpo - de Jong, Busquets, Rakitič (56. Arthur) - Messi, Griezmann (88. Fati), Vidal



Chelsea Londýn - Bayern Mníchov 0:3 (0:0)



Góly: 51. a 54. Gnabry, 76. Lewandowski. Rozhodoval: Turpin (Fr.), ŽK: Jorginho - Alcantara, Coman, Kimmich, ČK: 83. Alonso (Chelsea)



Chelsea: Caballero - Azpilicueta (73. Pedro), Rüdiger, Christensen, Alonso - Barkley (61. Willian), Jorginho, Kovačič - James, Giroud (61. Abraham), Mount

Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Alcantara (90. Goretzka), Kimmich - Gnabry (85. Tolisso), Müller, Coman (66. Coutinho) - Lewandowski

Bratislava 25. februára (TASR) - Futbalisti SSC Neapol remizovali v úvodnom stretnutí osemfinále Ligy majstrov 2019/2020 s FC Barcelona 1:1. Slovenský stredopoliar Neapolčanov Stanislav Lobotka nefiguroval na zápasovej súpiske. V druhom utorňajšom stretnutí prehrala Chelsea Londýn na Stamford Bridge s Bayernom Mníchov 0:3 a jej postupové šance sa stenčili na minimum. Odvety sú na programe 18. marca.Španielsky majster začal v Neapole aktívne, mal vysoké držanie lopty a postupne súpera pritlačil k jeho šestnástke. Mal územnú prevahu, ale nedokázal z nej nič vyťažiť. Hostia v prvom dejstve nenasmerovali do priestoru súperovej brány ani jednu strelu, pretože obrana Neapola fungovala výborne. V 30. minúte otvoril skóre domáci Dries Mertens po rýchlej akcii, keď Juniorovi Firpovi odskočila lopta a po kontre a výbornej prihrávke Zieliňského ešte krajšou technickou strelou pravačkou vystavil Belgičan brankára Kataláncov do pozície štatistu. Obraz hry sa nezmenil, no hosťom sa podarilo prvýkrát poriadne vykombinovať až v 57. minúte, keď prienikovú prihrávku Sergia Busquetsa využil Nelson Semedo na presné posunutie ku Antoinemu Griezmannovi a ten dorazil loptu do siete. Neapol pokračoval v umnom výkone a nedovolil hosťom žiadne veľké šance. V závere si neudržal nervy na uzde Arturo Vidal a musel predčasne do šatne po červenej karte. Do odvety pôjde s miernou výhodou Barcelona.V Londýne tvrdil v prvom polčase muziku Bayern. V 11. minúte sa dostal do rýchleho útoku Kingsley Coman a jeho strela len tesne minula ľavú žrď domácej brány. V 28. minúte sa na strede dostal do zakončenia Robert Lewandowski, ale v poslednej sekunde zachránil spoluhráčov domáci brankár. O dve minútky rýchlo a nebezpečne vystrelil Thomas Müller, ale tesne minul. O ďalších päť minút si veľmi aktívny Müller dobre nabehol do šestnástky a po centri hlavou trafil len do brvna. "The Blues" mohli otvoriť skóre v 43. minúte, ale nebezpečnú strelu z vnútra šestnástky Marcosovi Alonsovi vyrazil výborne Manuel Neuer. V druhom polčase pokračovali Bavori v aktívnej hre a odmenou im boli dva góly Sergeho Gnabryho v 51. a 54. minúte. Pri prvom krásne na jeden dotyk zakombinoval Gnabry s Lewandowskim a spätnú prihrávku už strelec upratal do siete. Pri druhom sa zrodila podobná spolupráca, Gnabry opäť rozohral na Lewandowského, nabehol si do šestnástky a po spätnej prihrávke trafil ku vzdialenejšej žrdi. Tréner Chelsea Frank Lampard postupne nasadil ofenzívnych hráčov, ale Londýnčania len málokedy zatlačili Bayern do väčšej defenzívy. Ten mal stále väčšie držanie lopty a tretí klinec do domácej rakvy zatĺkol v 76. minúte Lewandowski do odkrytej bránky po výbornej akcii a prihrávke Alphonsa Daviesa. V 83. minúte dostal po verdikte VAR rovno červenú kartu Alonso za nepekný faul na Lewandowského a nemecký majster už bez problémov dohral duel s výborným výsledkom do domácej odvety.