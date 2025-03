Borussia Dortmund postúpila do štvrťfinále, čaká ju Barcelona

odvety osemfinále Ligy majstrov:



OSC Lille - Borussia Dortmund 1:2 (1:0)



Góly: 5. David - 54. Can (z 11 m), 65. Beier



/prvý zápas: 1:1, postúpila Borussia Dortmund/

Bratislava 12. marca (TASR) - Futbalisti Borussie Dortmund sa prebojovali do štvrťfinále Ligy majstrov. Nemecký tím po domácej remíze v prvom zápase s OSC Lille 1:1 zvíťazil v stredajšej odvete na ihrisku súpera 2:1. Dortmund čaká v boji o semifinále Barcelona.Domáci otvorili skóre duelu už v piatej minúte, keď Ismaily vybojoval loptu v strede ihriska. Brazílsky ľavý obranca potiahol akciu po ľavej strane, našiel v šestnástke voľného Jonathana Davida, ktorého strela prešla pomedzi prsty Gregorovi Kobelovi. Krátko na to rozhodca hru prerušil na občerstvenie kvôli ramadánu a postu viacerých hráčov. Borussia mohla po štvrťhodine vyrovnať, no pri šanci Pascala Grossa zakročil na brankárovej čiare Alexsandro. Stopercentú šancu mal po rohovom kope Serhou Guirassy, ale brankár Lucas Chevalier sa vyznamenal a pri koncovke Juliana Brandta zakročil Thomas Meunier. Belgický obranca však v druhom polčase fauloval Guirassyho a Dortmund kopal penaltu. Kapitán Emre Can ju suverénne premenil. Výsledok mohol preklopiť na stranu hostí Karim Adeyemi, ale trafil brvno. No o chvíľu už namieril presne Maximilian Beier. Vyrovnať mohol David, Kobel však jeho šancu zneškodnil.