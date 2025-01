Brest bude v prípade postupu naďalej hrať domáce zápasy v Guingampe

Brest 8. januára (TASR) - Francúzsky futbalový klub Stade de Brest bude aj v prípade postupu do vyraďovacej fázy Ligy majstrov hrať domáce zápasy v susednom Guingampe. Brest nemôže organizovať stretnutia LM na vlastnom štadióne Stade Francis-Le Ble, pretože nespĺňa požiadavky Európskej futbalovej únie (UEFA).



"Myslím, že je správne pokračovať v historickom ťažení v Lige majstrov na Stade de Roudourou. Istý čas sme uvažovali o prechode na Stade de France, aby sme uspokojili čo najviac fanúšikov. Takýto krok by však všetci vnímali kontroverzne, vrátane najvernejších priaznivcov klubu," povedal prezident klubu Denis Le Saint.



Brest sa pred touto sezónou nikdy nepredstavil v žiadnej európskej súťaži. V tohtoročnej edícii Ligy majstrov odohral šesť zápasov a s 13 bodmi na konte je siedmy.



Do konca súťaže zostáva odohrať ešte dva zápasy, do vyraďovacej fázy postúpi 24 najlepších tímov. Brest má o šesť bodov viac než jeho francúzsky rival Paríž Saint Germain, ktorý je na 25. priečke. Mužstvo najbližšie bude hrať 22. januára v Nemecku proti ukrajinskému Šachtaru Doneck a o týždeň neskôr zakončí ligovú fázu proti obhajcovi titulu z Realu Madrid v Guingampe. Informovala o tom agentúra AFP.