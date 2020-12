LIGA MAJSTROV: Bruggy chcú prekvapiť v Ríme, v Kyjeve boj o EL

6. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021:



E-skupina



21.00 Stade Rennes - FC Sevilla

21.00 Chelsea Londýn - FK Krasnodar



tabuľka:



1. Chelsea 5 4 1 0 13:1 13 *

2. Sevilla 5 3 1 1 6:7 10 *

3. Krasnodar 5 1 1 3 5:10 4 **

4. Rennes 5 0 1 4 2:8 1



* postup do osemfinále

** postup do šestnásťfinále EL



F-skupina



18.55 Lazio Rím - Club Bruggy

18.55 Zenit Petrohrad - Borussia Dortmund



tabuľka



1. Borussia Dortmund 5 3 1 1 10:4 10 *

2. Lazio Rím 5 2 3 0 9:5 9

3. FC Bruggy 5 2 1 2 6:8 7

4. Zenit Petrohrad 5 0 1 4 3:11 1



* postup do osemfinále



G-skupina



21.00 Dynamo Kyjev - Ferencváros Budapešť

21.00 FC Barcelona - Juventus Turín



tabuľka:



1. FC Barcelona 5 5 0 0 16:2 15 *

2. Juventus Turín 5 4 0 1 11:4 12 *

3. Dynamo Kyjev 5 0 1 4 3:13 1

4. Ferencváros Budapešť 5 0 1 4 5:16 1



* postup do osemfinále



H-skupina



21.00 Paríž SG - Istanbul Basaksehir

21.00 RB Lipsko - Manchester United



tabuľka:



1. Manchester United 5 3 0 2 13:7 9

2. Paríž St. Germain 5 3 0 2 8:5 9

3. RB Lipsko 5 3 0 2 8:10 9

4. Istanbul Basaksehir 5 1 0 4 6:13 3

Bratislava 7. decembra (TASR) - Pred utorkovými záverečnými zápasmi základných skupín Ligy majstrov 2020/2021 visí najväčší otáznik nad postupujúcimi zo skupiny H. Šancu majú Manchester United, RB Lipsko i Paríž St. Germain, všetci majú v tabuľke 9 bodov. Dve mužstvá z tejto skupiny a jedno z F-skupiny doplnia päticu FC Chelsea, FC Sevilla, Borussia Dortmund, Juventus Turín a FC Barcelona, ktorí si už postup do jarného osemfinále vybojovali.V "háčku" privítajú Parížania posledný tím tabuľky Basaksehir Istanbul, nemecké Lipsko bude chcieť zastaviť Manchester United. Najväčšie šance na postup sa dávajú PSG, francúzsky majster pred týždňom zvládol ťažký zápas na Old Trafford, keď zvíťazil 3:1. "," povedal pre uefa.com po triumfe v Anglicku útočník PSG Neymar. Tréner tímu Thomas Tuchel ostáva opatrný: "."Postupujúci Dortmund doplní v "efku" jeden z dvojice Lazio Rím - FC Bruggy. Belgičania pred týždňom doma zdolali Petrohrad 3:0 a udržali si šancu na postup. V Ríme však musia zvíťaziť, aby preskočili v tabuľke svojho utorkového súpera. V tom prípade by s 10 bodmi vytvorili klubový rekord v počte získaných bodov v skupinovej fáze LM. Krídelník Noa Lang je pred duelom optimista: "V E-skupine sa o všetkom rozhodlo pred siedmimi dňami. Krasnodar si v zápase proti Rennes (1:0) vybojoval účasť v šestnásťfinále Európskej ligy UEFA, s najprestížnejšou klubovou súťažou sa pre tento rok rozlúči na Stamford Bridge proti FC Chelsea. V druhom zápase skupiny privíta španielska Sevilla francúzsky Rennes.V "géčku" je na programe šláger medzi FC Barcelona a Juventusom Turín, kde sa bude hrať o víťazstvo v skupine, no dôležitejší duel sa odohrá v Kyjeve. Dynamo privíta v priamom súboji o účasť v EL maďarského majstra Ferencváros Budapešť. Trénerom "Fradi" je Ukrajinec Sergej Rebrov, ktorý počas kariéry pôsobil práve v Dyname. "" uviedol 46-ročný kouč pre uefa.com.