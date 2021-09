Budúcnosť kouča Barcelony Koemana je po ďalšej tvrdej prehre otázna

Barcelona 30. septembra (TASR) – Hlavnou témou tlačovej konferencie po prehre futbalistov FC Barcelona na ihrisku Benficy Lisabon 0:3 v stredajšom zápase Ligy majstrov 2021/2022, bola otázka o budúcnosti Ronalda Koemana. Tréner Kataláncov dostal viacero otázok, či cíti podporu vedenia klubu, odpovedal vždy, že nevie.



Po nedeľňajšom víťazstve v La Lige nad Levante 3:0 sa na okamih zdalo, že FCB sa dokáže nadýchnuť. V Lisabone však domáci klub vystavil Barcu ďalšiemu poníženiu, ktoré limituje ich nádeje na dosiahnutie vyraďovacej fázy. Po domácej prehre 0:3 s Bayernom Mníchov patrí Španielom posledné miesto v tabuľke so skóre 0:6. Prezident klubu Joan Laporta bude mať podľa správ z katalánskej tlače vo štvrtok ráno stretnutie, na ktorom sa rozhodne, či Koeman zostane na lavičke aj v sobotňajšom ligovom zápase proti Atleticu Madrid.



„Cítim, že mám podporu hráčov. Či cítim podporu klubu? Neviem, neviem, neviem," povedal 58-ročný tréner.



Prezident Barcelony po prehre v Lisabone išiel do šatne mužstva, aby hráčov povzbudil. Urobil tak bez Koemanovej prítomnosti. V Lisabone Barcelona vybuchla aj vlani v auguste vo štvrťfinále LM. O jednu z najžaších prehier v jej histórii sa postaral Bayern Mníchov, ktorý ju prevalcoval 8:2.



Koeman nasadil proti Benfice do defenzívy Erica Garciu, Arauja a Piquého. Čoskoro zistil, že to nefunguje, keď v tretej minúte už Barca prehrávala. Bol to štvrtý zápas v tejto sezóne, v ktorom Katalánci dostali gól ako prví. V žiadnom z týchto zápasov nezískali tri body. Remizovali s Bilbaom a Granadou, resp. prehrali oba zápasy v LM. „Sme v kritickej situácii," povedal po zápase Sergio Busquets.



Skvelá nálada zavládla v tábore portugalského majstra. Darwin Nunez skolil slávneho súpera dvoma gólmi, tretí pridal Rafa Silva.



„Zdolať Barcelonu je vždy iné, pretože je to skvelý tím, ktorý má vynikajúcich hráčov, ale musíme sa tiež pozerať na seba. Máme vynikajúci tím, darí sa nám veľmi dobre a musíme takto pokračovať," povedal Silva pre klubový web.



Koemana priviedol do klubu v auguste 2020 Laportov predchodca Josep Maria Bartomeu slovami „Vitaj doma!" a nazval ho legendou. Holandský obranca hral v klube v rokoch 1989-1995. Laportova podpora však bola podľa španielskych médií od začiatku neistá. Nový prezident sa v lete pokúšal za neho nájsť náhradu, ale nedokázal nájsť vhodného nástupcu. Koeman chcel verejnú podporu a uviedol, že klub má finančné ťažkosti a „už to nie je stará Barcelona". V klube tieto výroky prijali podráždene. „Čo sa mi nepáči, je jeho prístup, má až príliš negatívny postoj," povedal Laporta minulý týždeň.



V ďalšom zápase LM sa Barcelona stretne na domácom ihrisku s Dynamom Kyjev 20. októbra.