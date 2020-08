V 1. predkole Ligy majstrov sa zrodili vysoké výhry

1. predkolo Ligy majstrov 2020/2021 /hrá sa na jeden zápas/:



Crvena Zvezda Belehrad – Europa FC 5:0 (2:0)



Góly: 25., 44. a 52. Ben Nabouhane, 78. a 87. Ivanič



Celtic Glasgow – KR Reykjavík 6:0 (3:0)



Góly: 6. Elyounoussi, 17. a 72. Edouard, 21. Julien, 48. Taylor, 90. Klimala



Dinamo Brest – FC Astana 6:3 (4:1)



Góly: 16. a 22. Gordejčuk, 17. Pechenin, 37. Sedko, 55. a 90. Diallo - 41. Tomasov, 53. Rotariu, 87. Bejsebekov



Legia Varšava – Linfield FC 1:0 (0:0)



Gól: 82. Kante, ČK: 75. Millar (Linfield)



FK Karabach – FK Sileks 4:0 (2:0)



Góly: 11. Jaime, 40. a 51. Guerrier, 80. Emreli

Bratislava 19. augusta (TASR) – Futbalisti azerbajdžanského tímu FK Karabach sa prebojovali do 2. predkola Ligy majstrov 2020/2021. V dueli 1. predkola zvíťazili na domácej pôde nad FK Sileks zo Severného Macedónska presvedčivo 4:0. Dva góly strelil haitský obranca Wilde-Donald Guerrier.Úlohu favorita potvrdila aj Legia Varšava, poľský tím sa však v dueli so severoírskym Linfieldom dlho trápil v koncovke. O víťazstve 1:0 rozhodol až v 82. minúte striedajúci Jose Kante. Hostia hrali v tom čase už bez vylúčeného Kirka Millara. Do 2. predkola postúpil aj bieloruský tím Dinamo Brest po triumfe 6:3 nad kazašskou Astanou.Vo večernom dueli škótsky Celtic Glasgow deklasoval islandský KR Reykjavík 6:0. O svojom víťazstve rozhodol už v prvom polčase, keď si vypracoval trojgólový náskok. Dva presné zásahy zaznamenal Odsonne Edouard. Srbský šampión Crvena Zvezda Belehrad si poradil s gibraltárskym tímom Europa FC 5:0, hetrikom sa blysol El Fardou Ben Nabouhane.