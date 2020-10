LM: Ďalšia senzačná prehra na úkor Realu, Zidane: Musím nájsť riešenia

Madrid 22. októbra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid utrpeli druhú senzačnú domácu prehru za sebou. Cez víkend nestačili v najvyššej španielskej súťaži na nováčika z Cadizu 0:1 a v stredajšom stretnutí 1. kola B-skupiny Ligy majstrov 2020/2021 podľahli Šachtaru Doneck 2:3, keď po prvom polčase prehrávali dokonca rozdielom triedy.



Hostia sa dostali do vedenia po necelej polhodine hry zásluhou Teteho, domáci onedlho inkasovali aj po vlastnom góle Raphaela Varanea a gól do šatne pridal Manor Solomon. Po zmene strán znížil Luka Modrič a po kontaktnom zásahu Juniora Viniciusa z 59. minúty zaostával favorit už iba najtesnejším rozdielom, no vyrovnať sa mu nepodarilo. V nadstavenom čase sa síce presadil Federico Valverde, ale podľa systému VAR bránil Vinicius v ofsajdovom postavení vo výhľade brankárovi Anatolijimu Trubinovi.



"Je to zlý výsledok, ale aspoň v druhom polčase sme ukázali bojovnosť. Hráči sú s výsledkom nespokojní, je to prirodzené, keďže majú mentalitu šampiónov. Bude mojou úlohou, aby som našiel riešenia, lebo takéto zápasu sa už nesmú opakovať," vyhlásil tréner "bieleho baletu" Zinedine Zidane, na ktorého zverencov čaká v najbližšom vystúpení prvé tohtosezónne El Clasico. V sobotu v 7. kole La Ligy nastúpia na pôde FC Barcelona na Camp Nou.



Realu pre zranenia chýbalo viacero hráčov na čele s kapitánom Sergiom Ramosom či Edenom Hazardom. Šachtar však takisto nebol zďaleka v plnej sile, keď niekoľko jeho futbalistov vyradili pozitívne testy na nový koronavírus. Napriek tomu dokázal ukrajinský klub triumfovať na trávniku trinásťnásobného európskeho klubového šampióna. "Myslím si, že Madridčania nás podcenili, ale aj my sme ukázali naše schopnosti a náš herný štýl. Počas celého zápasu sme nepoľavili v koncentrácii," citovala hosťujúceho obrancu Viktora Kornijenka agentúra DPA.



Kráľovský veľkoklub od triumfu v LM v roku 2018 vypadol dvakrát v osemfinále. V predchádzajúcej sezóne prehral v úvodnom kole vyraďovacej fázy s Manchestrom City doma aj u súpera 1:2 a v stredu si pripísal tretí neúspech za sebou, čo je jeho najhoršia bilancia v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži za 34 rokov. Vinicius dúfa, že úradujúci španielsky majster sa k svetlejším výsledkom odrazí už v El Clasicu. "Ťažko sa hovorí o takomto stretnutí. Nehrali sme dobre a nedodržiavali sme to, čo od nás vyžadoval Zidane. Teraz musíme zabrať, sobota je na to ideálna príležitosť. Na víťazstvo potrebujeme výkon na hranici našich možností," povedal brazílsky krídelník na oficiálnej klubovej stránke.



Zidane si však uvedomuje, že proti FC Barcelona môže Real uspieť, iba ak bude hrať s väčšou sebadôverou: "Nechýba nám chcenie, no po inkasovanom góle sme stratili sebavedomie, navyše sme prehrali aj v La Lige. Prehrať dvakrát za sebou nie je príjemné, ale aj v minulosti sme prežili náročné momenty a dokázali sme zdvihnúť hlavy."