Davies v stredu netrénoval, proti Barcelone by však mal nastúpiť

Lagos 12. augusta (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov absolvovali stredajší tréning v portugalskom Algarve bez obrancu Alphonsa Daviesa. Podľa trénera bavorského klubu Hansiho Flicka má 19-ročný bek menšie problémy s priťahovačom, ktoré mu nedovolili trénovať.



"Je to skôr preventívne opatrenie," vysvetlil kouč rekordného nemeckého šampióna. Bayern čaká v piatok o 21.00 SELČ v Lisabone štvrťfinálový duel Ligy majstrov proti FC Barcelona. "Myslíme si, že jeho účasť v zápase by nemala byť ohrozená," povedal Flick pre DPA na adresu Daviesa. Ak by predsa len nemohol proti Barcelone štartovať, tréner by na ľavý kraj obrany zrejme postavil francúzskeho reprezentanta a majstra sveta Lucasa Hernandeza.