Dobrá správa pre PSG, Mbappe začal po zranení s tréningom

Paríž 10. augusta (TASR) - Útočník parížskeho St. Germain Kylian Mbappe sa po zranení opäť zapojil do tréningového procesu. Podľa španielskeho denníka AS sa tým zvýšila pravdepodobnosť, že v stredu 12. augusta nastúpi v Lisabone vo štvrťfinále futbalovej Ligy majstrov 2019/2020 proti Atalante Bergamo.



Francúzsky reprezentant sa zranil 24. júla vo finálovom zápase Francúzskeho pohára proti AS Saint-Etienne. Tréner PSG Thomas Tuchel nedávno vyhlásil, že bude zázrak, ak sa dá zdravotne do poriadku do zápasu s Bergamom.