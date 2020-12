Dortmund prišiel tesne pred zápasom s Laziom o kanoniera Haalanda

Dortmund 2. decembra (TASR) – Futbalisti Borussie Dortmund prišli tesne pred štartom svojho stredajšieho zápasu F-skupiny Ligy majstrov s Laziom Rím o hviezdneho útočníka Erlinga Brauta Haalanda.



Dvadsaťročný nórsky kanonier nemohol nastúpiť, pretože si natrhol svalové vlákno a bundesligovému klubu by mal chýbať až do januára. Haaland je so šiestimi gólmi najlepší strelec súťaže. Dortmund a Lazio si mohli v prípade víťazstva zabezpečiť postup do vyraďovacej fázy. Informovala agentúra DPA.