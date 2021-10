Dvojgólový Messi rozhodol o obrate, PSG zdolal Lipsko a vedie skupinu

Paríž 20. októbra (TASR) – Lionel Messi skóroval v druhom zápase Ligy majstrov za sebou, Kylian Mbappe sa strelecky presadil z hry po siedmich stretnutiach vo všetkých súťažiach a futbalisti Paríža St. Germain zdolali RB Lipsko 3:2.



Po utorňajšom programe A-skupiny LM vedú tabuľku so ziskom 7 bodov, Lipsko v Parku princov viedlo 2:1, no prvé body nezískalo.



Mbappe poslal domácich do vedenia už v 9. minúte, keď si prebral loptu za polovicou ihriska, potiahol ju do šestnástky a tam strelou k žrdi pomedzi nohy obrancu prekonal hosťujúceho brankára Pétra Gulácsiho. Cez víkend rozhodol z jedenástky o ligovej výhre nad Angers 2:1, na klubovej úrovni to však bol jeho prvý zásah z hry od 11. septembra. Lipsko otočilo vývoj gólmi Andreho Silvu a Nordiho Mukieleho, ale posledné slovo mal Messi. V 67. minúte zužitkoval prihrávku Mbappeho, z prvej trafil žrď a loptu kotúľajúcu sa po bránkovej čiare dorazil do siete. O sedem minút neskôr „panenkovsky" premenil jedenástku nariadenú po zákroku na Mbappeho. Aj ten mohol v nadstavenom čase pridať z pokutového kopu svoj druhý zásah v zápase, ale prestrelil bránku.



„Bol to náročný duel, na ktorého konci sme spokojní, lebo sme získali tri body. Bolo pre nás dôležité, aby sme po stretnutí figurovali na čele tabuľky. Hrali sme proti veľmi dobrému tímu, bolo to naozaj ťažké, celkovo si však myslím, že víťazstvo sme si zaslúžili. Nepríjemné to bolo najmä po inkasovanom góle na 1:1 a na začiatku druhého polčasu, keď sme dostali druhý gól. Hráči však potom ukázali veľké odhodlanie, tak ako to robia počas celej sezóny. Samozrejme vieme, že sa musíme zlepšiť, a aj sa zlepšíme. V daných okolnostiach musíme vyzdvihnúť hráčov," povedal na oficiálnej klubovej stránke tréner francúzskeho vicemajstra Mauricio Pochettino, ktorému pre svalové problémy v oblasti slabín chýbal ďalší slávny útočník Neymar.



Aj bez neho si Parížania s nepriaznivým stavom poradili a tabuľku vedú o bod pred Manchestrom City. Finalista predchádzajúcej sezóny triumfoval na trávniku FC Bruggy vysoko 5:1, belgický zástupca je so štyrmi bodmi na tretej priečke.



„Vytrpeli sme si to. Pred úvodným výkopom sme vedeli, že na nás čaká dynamický tím, ktorý potrebuje zvíťaziť, lebo má na konte 0 bodov. Proti Lipsku sa hrá ťažko, vieme o tom svoje, stretli sme sa s ním v predchádzajúcich dvoch ročníkoch. V prvých 20-25 minútach sme začali dobre, ale potom sme stratili kontrolu, v tomto sa musíme zlepšiť. Striedania v druhom polčase nám dodali energiu a pomohla nám aj zmena systému. Sme radi, no zápas by sme mali kontrolovať celých 90 minút. Nie je to možné zakaždým, ale musíme sa o to snažiť," povedal parížsky stredopoliar Ander Herrera.



Tréner hostí Jesse Marsch v pozápasovom hodnotení podotkol, že nemecké mužstvo si zaslúžilo krajší výsledok. „Hrali sme dobre a kontrolovali sme stretnutie väčšinu času. Po tom, ako sme sa dostali do vedenia, vypracovali sme si dobrú východiskovú pozíciu. Spravili sme však veľkú chybu a Messi s Mbappem nepotrebujú veľa času ani priestoru na skórovanie. Môžeme si vziať mnoho pozitív, bojovali sme statočne, pripravili sme si veľa šancí a hrozili sme aj zo štandardných situácií. Situácia v skupine však už bude pre nás náročná, v nasledujúcich dueloch musíme robiť menej chýb." Lipsku k prvým bodom nepomohol ani gól Andreho Silvu: „Namakali sme sa, takže prehra sa neprijíma ľahko. Nezaslúžili sme si prehrať."