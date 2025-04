Enriqueho potešil triumf PSG: Ešte nemáme nič isté

Londýn 30. apríla (TASR) - Futbalisti Paríža Saint Germain majú pred odvetným semifinálovým duelom Ligy majstrov lepšiu východiskovú pozíciu, no tréner Arsenalu Londýn vyzval svoj tím, aby predviedli špeciálny zápas. Zverenci Luisa Enriqueho triumfovali v utorok na Emirates Stadium 1:0, ale kouč Parížanov zdôraznil, že nič nie je isté. Odveta je na programe v stredu 7. mája o 21.00 h v Parku princov.



Parížania predviedli v prvom zápase raketový nástup a už v 4. minúte sa ujali vedenia. Kvaracchelija našiel na hranici pokutového územia Dembeleho, ktorý strelou z prvej prekonal Rayu. „Mali sme jeden problém. Po 15 minútach sme ho opravili a otočili sme priebeh zápasu. V spôsobe, akým sme hrali, bolo niečo veľmi špecifické, čo sme museli napraviť,“ citovala Artetu agentúra AFP.



Hostia však naďalej hrozili rýchlymi brejkmi. V 32. minúte mohol zvýšiť náskok PSG Doue, jeho strelu však Raya vyrazil a z následnej dorážky opečiatkoval Ruiz žrď. V závere polčasu Arsenal súpera zatlačil, no strelu Merina zblokoval Neves a v nadstavenom čase Martinelli neuspel zoči-voči Donnarummovi. „S Donnarummom sme zviedli dva minisúboje. Ale on predviedol skvelé zákroky a to je rozdiel v Lige majstrov. Rozdiely sú také malé a nám to teraz nevyšlo,“ dodal Arteta.



V úvode druhého polčasu mali „kanonieri“ veľkú šancu vyrovnať. Merino po centri Ödegaarda síce poslal loptu do siete, no jeho gól napokon po preskúmaní celej situácie systémom VAR neplatil pre ofsajd. Arsenal pokračoval v nápore a po akcii Ricea sa v dobrej pozícii ocitol Trossard, Donnarumma však jeho pokus vyrazil na roh. Domáci to naďalej skúšali centrami do šestnástky, no brankár Paríža bol pozorný a dobre čítal hru. Zverenci trénera Luisa Enriqueho si už tesný náskok udržali a sú bližšie k postupu do svojho prvého finále LM od roku 2020. Ich pozíciu pred odvetou mohol v závere ešte vylepšiť striedajúci Ramos, ktorý však delovkou napálil brvno. „Sme v polčase a môj odkaz je úplne rovnaký ako po tom, čo sme v prvom zápase štvrťfinále zdolali Real Madrid 3:0. Musíme ísť do Paríža a vyhrať zápas a sme viac než schopní to urobiť. Ale ak sa chcete dostať do finále Ligy majstrov, musíte urobiť niečo špeciálne a my to budeme musieť v Paríži urobiť. Stále máme veľa šancí postúpiť do finále,“ konštatoval kouč kanonierov.



Strelec gólu Dembele odišiel z ihriska v 7O. minúte a mal evidentný problém s podkolennou šľachou. Tréner Parížanov Luis Enrique uviedol, že ide len o drobný problém. Neskôr to priznal aj Dembele, ten po zápase uviedol: „Mal som malý problém, nie je to nič vážne.“



Parížsky tím ukázal dostatočnú kvalitu v držaní lopty a naznačil, že je schopný v Paríži zvýšiť svoj náskok. „Na štadióne v Londýne bola neuveriteľná atmosféra, bolo to ohlušujúce, ale mali sme skvelý štart a skorý gól nám dodal sebavedomie. Zápas bol plný šancí. Mohlo to byť lepšie, mohlo to byť horšie. Mali sme 10 alebo 15 minút, kedy nám súper mohol dať gól, ale nestalo sa to,“ povedal Enrique.



Skúsený Španiel však pred odvetou vie, že ešte nemá jeho tím postup vo vrecku: „Splnili sme jeden časť cieľa. Ale naším cieľom je vyhrať odvetu doma. S Arsenalom nemôžeme poľaviť v ostražitosti, ani byť spokojní, pretože oni dokážu rýchlo skórovať a my sme späť na začiatku. Je to tím, ktorý dokáže gólom úplne prepísať dej zápasu v jednej sekunde. Nič nemáme vo vrecku. Musíme vyhrať doma, pretože Arsenal teraz nemá čo stratiť.“