Fenerbahce so Škriniarom o jedno z miest v ligovej fáze
Turecký veľkoklub sa naposledy v hlavnej súťaži LM predstavil v sezóne 2008/09, odvtedy sa márne snaží prebojovať cez predkolá, respektíve play off.
Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Súboje o účasť v ligovej fáze futbalovej Ligy majstrov (LM) dospeli do svojej záverečnej časti. Celkovo 14 tímov v dvoch vetvách zabojuje v utorok 19. a v stredu 20. augusta o zostávajúcich sedem miesteniek v najlepšej futbalovej súťaži Európy. Tureckému Fenerbahce Istanbul s Milanom Škriniarom stojí v ceste Benfica Lisabon.
Turecký veľkoklub sa naposledy v hlavnej súťaži LM predstavil v sezóne 2008/09, odvtedy sa márne snaží prebojovať cez predkolá, respektíve play off. Zverencom trénera Joseho Mourinha navyše nevyšla generálka na úvodný zápas pred domácim publikom, v domácej súťaži uhrali len bezgólovú remízu na trávniku oslabeného Göztepe. Káder, ktorého súčasťou je aj reprezentant Slovenska prechádza v tomto období výraznými zmenami. „Problém sme mali s prihrávkami v poslednej tretine ihriska. Nemali sme problém vytvárať hru, ale trápili sme na útočnej polovici. Každý zápas u súpera je náročný, výsledok bol spravodlivý,“ uviedol kouč Fenerbahce na oficiálnej pozápasovej tlačovej konferencii. Jeho zverenci sa v úvode budú spoliehať na podporu z tribún, ale v prospech Benficy hovoria historické štatistiky. Z predchádzajúcich 16 sezón sa dostali 15-krát do hlavnej fázy, navyše proti tureckým klubom ťahajú sedemzápasovú šnúru bez prehry.
Premožiteľ Slovana Bratislava z tretieho predkola, kazašské Kajrat Almaty, sníva o premiérovej účasti medzi najlepšími tímami Európy. V ceste im stojí slávny Celtic Glasgow, ktorý sa pokúša o štvrtú účasť v LM v rade. „V každom zápase je z nášho pohľadu dôležitých úvodných päť minút. Uvidíme, čo sa udeje v stredajšom stretnutí. Chceme získať do vonkajšieho duelu výhodu, čiže ak budeme hrať tak, ako proti Falkirku, tak máme veľmi dobrú šancu získať náskok,“ prezradil tréner škótskeho klubu Brendan Rodgers.
Škótske zastúpenie v súťaži môže rozšíriť ešte Glasgow Rangers, ktorého súperom v play off sú Bruggy. Tieto dva tímy sa už stretli v príprave na novú sezónu, vzájomný duel sa skončil remízou 2:2. Bodö/Glimt sa pokúsi nadviazať na úspešné účinkovanie v Európskej lige, dva zápasy ho potenciálne delia od prvej účasti v LM. Naposledy malo Nórsko zástupcu v hlavnej fáze v roku 2008. „Musíme byť krajinou, ktorá rozvíja hráčov. Je potrebné pre to, aby nórske tímy a reprezentácia boli konkurencieschopné na medzinárodnej úrovni. Ak sa podarí v Európe uspieť viacerým, tak to bude neuveriteľné pre futbal v Nórsku,“ citoval trénera Kjetila Knutsena portál vg.no. O veľký finančný balík do klubovej pokladne zabojujú jeho zverenci proti rakúskemu Sturmu Graz.
Odvety sú na programe utorok 26. a v stredu 27. augusta, víťazi dvojzápasov sa pripoja k už istým 29 účastníkom ligovej fázy LM. Neúspešná sedmička sa predstaví v ligovej fáze Európskej ligy.
úvodné zápasy play off o účasť v Lige majstrov 2025/2026:
utorok 19. augusta
majstrovská vetva
21.00 h: Ferencváros Budapešť - Karabach FK
21.00 h: Crvena Zvezda Belehrad - Pafos FC
ligová vetva
21.00 h: Glasgow Rangers - Club Bruggy
streda 20. augusta
majstrovstvá vetva
21.00 h: Celtic Glasgow - Kajrat Almaty
21.00 h: FK Bodö/Glimt - Sturm Graz
21.00 h: FC Bazilej - FC Kodaň
ligová vetva
21.00 h: Fenerbahce Istanbul - Benfica Lisabon
